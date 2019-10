Ifølge Sydkorea affyrede Nordkorea onsdag morgen et missil fra et område nær Wonsan ud over Det Japanske Hav

Nordkorea har onsdag morgen lokal tid angiveligt affyret et missil, oplyser Japans kystvagt i en pressemeddelelse.

Ifølge talsmand for den japanske regering Yoshihide Suga landede et nordkoreansk projektil i havet i Japans eksklusive økonomiske zone ud for landet.

Sydkoreas stabschef siger ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap, at missilet blev affyret fra et område nær byen Wonsan i det sydøstlige Nordkorea.

Missilet skulle have haft retning mod havet i øst, siger stabschefen.

Affyringen sker dagen efter, at Nordkorea oplyste, at det vil genstarte forhandlingerne om en atomaftale med USA.

/ritzau/Reuters