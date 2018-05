- Bag de symbolske handlinger, så har man endnu ikke set nogen enighed, siger nøgtern norsk minister.

Tokyo. Dialogen med Nordkorea er positiv, men vi har stadig ikke set konkrete resultater. Det siger Japan og Norges udenrigsministre, som torsdag drøftede det kommende topmøde mellem præsident Donald Trump og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Vi har en fælles holdning om, at vi er positive og nøgterne optimister til de samtaler, som finder sted og skal finde sted mellem Syd-og Nordkorea og med USA.

- Men vi understreger, at det er vigtigt ikke at lempe det politiske og diplomatiske pres og de økonomiske sanktioner for tidligt, siger den norske udenrigsminister, Ine Eriksen Søreide.

Søreide førte drøftelser med den japanske udenrigsminister, Taro Kono.

Det sker på et tidspunkt, hvor der er intens mødevirksomhed i hele regionen efter et historisk topmøde mellem Kim Jong-un og den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, for knap to uger siden.

Trump meddelte torsdag, at hans møde med Kim Jong-un vil finde sted den 12. juni i Singapore.

Søreide siger, at det er en "generel bekymring", at den positive udvikling måske ikke vil føre til reelle ændringer.

Frigivelsen af tre amerikanere i Nordkorea i forbindelse med den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeos, besøg i landet, kalder hun en symbolsk handling, som måske kan føre til overdreven optimisme.

- Når der ser ud til at ske betydelige skridt fremad, er det let at blive entusiastisk, men når man ser bag de symbolske handlinger, så har man ikke set nogen enighed eller konkrete resultater, siger Søreide og tilføjer:

- Det er vigtigt at huske på, hvordan det er gået tidligere.

Hun henviser til, at der før har været et tilsyneladende gennembrud i dialogen med det nordkoreanske regime. Alligevel har landet fortsat med at udvikle atomvåben og langtrækkende raketter samt biologiske og kemiske våben.

Japan, Kina og Sydkorea er enige om at samarbejde for at gøre Nordkorea atomvåbenfrit. Den japanske premierminister, Shinzo Abe, var onsdag vært for et møde med Kinas premierminister, Li Keqiang, og den sydkoreanske præsident.

- Der er nu muligheder for at gøre Den Koreanske Halvø fuldstændig atomvåbenfri og bringe fred og stabilitet til hele det nordøstlige Asien. Hvis dette skal ske, så må vi se konkrete handlinger fra Nordkorea, sagde Abe efter mødet.

/ritzau/NTB