En række nordkoreanske missiltest har i den seneste tid besværliggjort forsøget på at genstarte forhandlingerne mellem USA og Nordkorea om nordkoreanernes atomprogram. Billedet her er taget den 16. august og offentliggjort af Nordkoreas statslige nyedsbureau, KCNA, den 17. august. Det viser angiveligt prøveaffyringen af et kortrækkende ballistisk missil. Kcna Via Kns/Ritzau Scanpix