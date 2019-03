Japan meddelte torsdag, at det har nedlagt forbud mod flyvninger med Boeing 737 MAX i landets luftrum.

Japan meddelte torsdag, at det har nedlagt forbud mod flyvninger med Boeing 737 MAX 8 og 9 i landets luftrum.

Japan har dermed sluttet sig til en lang række af lande, som midlertidigt har indstillet brugen af ulykkesmodellen.

Boeing sagde i en erklæring onsdag, at MAX 8 og MAX 9-fly bør holdes på jorden.

USA besluttede derefter også at holde alle fly af typen Boeing 737 MAX 8 og MAX 9 på jorden.

Flyene bliver på jorden, indtil selskabet har færdiganalyseret ulykken i Etiopien, hvor 157 mennesker mistede livet.

For under seks måneder siden døde 189 mennesker i et andet flystyrt i Indonesien. Her var det ligeledes et Boeing 737 MAX 8-fly, der forulykkede.

- Groundingen vil fortsætte under den videre efterforskning, skriver USA's føderale flymyndigheder i FAA.

FAA har repræsentanter på jorden i Etiopien, der assisterer de lokale myndigheder i at afdække, hvorfor styrtet skete.

Boeing har stadig fuld tiltro til flyenes sikkerhed, understreger selskabet.

- Vi støtter dette proaktive skridt ud fra en overflod af forsigtighed. Sikkerhed er en kerneværdi for Boeing, og det har det været, så længe vi har bygget fly, siger Dennis Muilenburg, administrerende direktør for Boeing, i en meddelelse på selskabets hjemmeside.

Mandag blev det oplyst, at begge de sorte bokse fra det etiopiske Boeing-fly, der søndag styrtede kort efter start, er fundet.

De sorte bokse er blevet fløjet til Paris.

/ritzau/Reuters