Shoko Asahara var den første af 13 medlemmer af en kult, der skal hænges efter angreb mod undergrundsbane.

Tokyo. En tidligere leder af den japanske dommedagskult Aum Shinrikyo er fredag blevet henrettet.

Det rapporterer det japanske statsmedie NHK ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Aum Shinrikyo stod i 1995 bag et angreb i undergrundsbanen i Tokyo med nervegassen sarin, hvor 13 mennesker blev dræbt, og flere end 6000 blev syge.

Det japanske justitsministerium har endnu ikke bekræftet henrettelsen.

I alt 13 medlemmer af kulten er blevet idømt dødsstraf ved hængning. Den tidligere leder, Shoko Asahara, er den første, der er blevet henrettet.

Han har siddet på dødsgangen i mere end et årti, skriver nyhedsbureauet AP.

Den ekstremistiske kult blandede buddhistisk og hinduistisk meditation med dommedags tænkning.

20. marts 1995 gennemførte kulten et kemisk angreb i myldretiden i Tokyos travle undergrundsbane med nervegassen sarin, der oprindeligt blev udviklet af nazisterne.

Angrebet fik storbyen til at ligne en krigszone, da syge mennesker strømmede op af undergrundsbanen med væskende øjne og åndedrætsbesvær.

Mange væltede omkuld med fråde om munden, mens blodet strømmede ud af deres næser.

Shoko Asahara blev født i 1995 som Chizuo Matsumoto på den sydvestlige ø Kyusho. Han ændrede sit navn i 80'erne, da han var med til at stifte og udvikle Aum Shinrikyo-kulten.

Han var næsten blind, men en karismatisk leder og den store mystik omkring ham var med til at tiltrække mange rekrutter i 1980'erne.

Aum Shinrikyo, der har ændret navn til Aleph, afbrød alle forbindelser til Shoko Asahara i 2000.

Eksperter vurderer dog, at Asahara fortsatte med at have stor indflydelse i kulten, og mange medlemmer benytter stadig billeder og lydoptagelser af Asahara, når de mediterer, skriver AP.

