At Japan har mange øer er velkendt for kendere af øriget i østasien. Men nu har de fået mange flere.

Antallet af øer på de officielle kort er mere end fordoblet siden den sidste optælling for 35 år siden.

Fra 6.852 øer optalt i 1987 er der nu blevet talt 14.125 japanske øer. Det oplyser et regeringskontor i Tokyo tirsdag.

Den store øgning er resultatet af en større nøjagtighed efter digitaliseringen af kortene. Men ændringen forandrer ikke Japans størrelse eller dets territorialfarvand. Det skriver Kyodo News.

Der foretages marineundersøgelser ved øerne Senkaku. Foto: Chihiro Imamura Vis mere Der foretages marineundersøgelser ved øerne Senkaku. Foto: Chihiro Imamura

Der var et stigende krav om at få foretaget en ny opmåling af øerne, da de gamle data kunne være ukorrekte.

I den nye opmåling talte regeringen øerne automatisk. De brugte en computer, der baserede sig på de elektroniske kort og krydstjekkede kortet med luftfotografier og andre data.

Mens computeren fandt over 120.729 øer, blev kun de med en omkreds på 100 meter, eller større, talt med på den officielle liste.

De fjerntliggende øer har deres egen opmåling, så territorialfarvandet bliver ikke berørt af de mange nye øer.

Ukujima er en Uku-ø. Den er en del af øhavet Goto. Foto: Tosei Kisanuki Vis mere Ukujima er en Uku-ø. Den er en del af øhavet Goto. Foto: Tosei Kisanuki

Præfekturerne Nagasaki og Kagoshima i det sydvestlige Japan havde henholdsvis 1.479 og 1.256 øer. Hokkaido, der ligger i det nordlige Japan, havde 1.473 på det nye kort.

Den nye opmåling blev en kendsgerning, efter at det regerende Liberal Democratic Party fortalte parlamentet i december 2021, 'at en nøjagtig forståelse for antallet af øer, er en vigtig administrativ anliggende, der har relation til de nationale interesser'.