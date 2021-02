Japan har søndag godkendt Pfizer/BioNTech-vaccinen, men har endnu ikke fastlagt klar vaccineplan.

Mens sidste års udskudte OL i Tokyo så småt nærmer sig, har Japan søndag godkendt sin første vaccine mod coronavirus.

Det drejer sig om den amerikansk-tyske Pfizer/BioNTech.

- Sundhedsministeren har i dag givet sin særlige godkendelse til brugen af Pfizer-vaccinen, tweeter premierminister Yoshihide Sugas kontor.

Japan forventer at give det første stik til mellem 10.000 og 20.000 personer inden for sundhedssektoren allerede fra onsdag.

Den endelige vaccinationsplan er dog endnu ikke offentliggjort i landet, hvor der bor omkring 126 millioner indbyggere.

Japans hovedstad, Tokyo, skal efter planen være vært for det udskudte sommer-OL, der står til at løbe fra 23. juli til 8. august.

Sidste år blev begivenheden aflyst på grund af coronapandemien, men arrangørerne har insisteret på, at OL vil blive afholdt i år - også selv om verden fortsat skulle være mærket af coronaudbruddet.

Atleter og øvrige deltagere fra hele verden vil blive opfordret til at blive vaccineret, inden de deltager. Det vil dog ikke være et formelt krav.

Japan er i øjeblikket i færd med at sikre sig nok sprøjter, der kan hjælpe dem med at få seks fulde doser ud af vaccineglassene. Det er blandt andet lykkedes for sundhedspersonalet i Danmark og Norge.

Fra Pfizers side har fem doser været udgangspunktet, men der er eksempler på, at det lykkes at få både seks og syv doser ud af glassene.

/ritzau/AFP