Mindre end tre måneder før OL vil Japans regering forlænge nedlukning til 31. maj efter vedholdende smittetal.

Japans regering planlægger at forlænge en nødretstilstand i Tokyo og tre andre regioner indtil slutningen af maj.

Det sker for at få styr på en stigende smittespredning i landet mindre end tre måneder før OL.

Regeringen erklærede 25. april nødretstilstand i præfekturerne Tokyo, Osaka, Kyoto og Hyogo frem til 11. maj.

Dengang var håbet, at en "kort og hård" nedlukning ville få styr på den fjerde smittebølge, der har ramt landet.

Men finansminister Yasutoshi Nishimura siger fredag, at antallet af nye smittetilfælde med coronavirus i Tokyo og Osaka stadig er på "et højt niveau".

Regeringen vil forlænge nødretstilstanden, der omfatter cirka en fjerdedel af landets befolkning, frem til 31. maj. Det efterlader mindre end to måneder til at få styr på situationen, før OL i Tokyo efter planen skal begynde 23. juli.

Nødretstilstanden betyder, at at restauranter, barer og karaokebarer skal holde lukket. Samtidig skal store sportsbegivenheder afvikles uden tilskuere, mens folk også opfordres til at holde sig hjemme og undgå unødvendige rejser.

Forlængelsen ventes at blive vedtaget senere fredag.

Japan er ikke blevet ramt lige så hårdt af coronapandemien som mange andre nationer, men landets vaccineudrulning er kommet meget langsomt fra start, og mange af de mest udsatte og ældre mangler fortsat at blive vaccineret.

Alligevel insisterer den japanske regering og Den Internationale Olympiske Komité (IOC) på at afvikle legene.

Udenlandske tilskuere er dog blevet bandlyst fra OL, mens det endnu er usikkert, om borgere i Japan kan komme på stadion.

Meningsmålinger i landet har flere gange vist, at er flertal af borgerne er imod at afvikle legene.

De seneste dage har en underskriftsindsamling startet af en japansk advokat med navnet "Stop OL i Tokyo" formået at få næsten 200.000 underskrifter.

/ritzau/Reuters