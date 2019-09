Rusland har i første omgang afvist Japan, men håber alligevel på en aftale, der formelt afslutter verdenskrig.

Japans premierminister, Shinzo Abe, har foreslået præsident Vladimir Putin en fredsaftale, som formelt afslutter Anden Verdenskrig mellem de to lande.

Ruslands præsident har imidlertid afvist forslaget, men han udtrykker håb om en fremtidig fredsaftale.

Putin siger, at Japans militære bånd til USA og mange andre forhold gør det svært at indgå en japansk-russisk fredsaftale.

Putin fremsatte udtalelsen på et økonomisk forum i Vladivostok i det østlige Rusland, hvor han mødtes med Abe.

Den japanske leder havde opfordret til, at der findes en løsning på en langvarig strid om øgruppen Kurilerne, som begge lande gør krav på.

Putin har gentagne gange gjort indsigelser mod, at USA's militære systemer anvendes på japansk territorium.

Abe har også over Putin nævnt muligheden for, at Rusland vender tilbage til G7-gruppen, som dermed igen ville blive til G8.

Putin svarede, at Rusland er parat til at være vært for et G8-topmøde.

På det økonomiske forum lancerede Putin også en idé om, at Rusland, Tyrkiet, Indien og Kina kan indgå i et samarbejde i en gruppe, som kan sammenlignes med G7.

Præsident Donald Trump siger, at han helt afgjort vil invitere den russiske præsident til G7-topmødet i USA næste år.

- Det er meget mere passende at have Rusland indenfor, sagde Trump ved det nylige G7-topmøde i Biarritz i Frankrig.

Kurilerne har været et japansk-russisk stridsemne siden 1700-tallet. I 1855 anerkendte Rusland japansk overhøjhed over de sydlige øer, og i 1875 afstod Rusland traktatmæssigt hele øgruppen til Japan.

Efter Anden Verdenskrig fik Rusland hele øgruppen under Jalta-konferencen til stor vrede i Japan.

Abe har lovet et gennembrud i striden om de vindblæste øer i Stillehavet, da han håber at kunne arbejde tættere sammen med russerne i en form for alliance overfor Kina.

Kurilerne har strategisk værdi for Rusland, da de sikrer den russiske flådes adgang til Stillehavet.

