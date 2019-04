De fleste ville nok glæde sig over udsigten til ti dages ferie, men sådan er det åbenbart ikke i Japan.

Lige nu afholder japanerne nemlig den såkaldte 'gyldne uge', som er en offentlig ferie, der i år er blevet forlænget for at fejre den nye kejser.

Men det er langt fra alle, der klapper i hænderne over de mange feriedage.

Ifølge Washington Post viser en rundspørge blandt landets arbejdende befolkning, at næsten halvdelen er utilfredse med den lange ferie.

Japanerne har fået 10 dages ferie i forbindelse med kejserskiftet. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP Vis mere Japanerne har fået 10 dages ferie i forbindelse med kejserskiftet. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

En anden rundspørge, der også inkluderede hjemmegående husmødre og pensionister viser, at der er flere borgere, der er negativt indstillet over for den lange ferie, end der er borgere, der er positivt indstillet.

Også the Daily Gendai, som er en populær japansk tabloidavis, er utilfredse med den lange ferie.

'Kun rige mennesker glæder sig over dette. Lad være med at give os 10 dages sammenhængende ferie,' skriver avisen ifølge mediet.

Set i lyset af, at det er dyrt at rejse, at turistattraktionerne er overfyldt, at størstedelen af landets banker og børnepasningsinstitutioner er lukket, og at små virksomheder kæmper for at få forretningen til at løbe rundt, efter at være tvunget til at lukke i ti dage, tyder det ikke på, at 'den gyldne uge' blive den ubetingede positive fejring, som landets regering ellers havde håbet på.

Ville du glæde dig over ti dages sammenhængende ferie i forbindelse med helligdage?

For mange japanere bunder utilfredsheden nok også i, at de ganske enkelt er bange for at komme bagud på arbejdet.

Japan er nemlig kendt i hele verden for at have en særlig arbejdskultur, hvor man tilbringer langt mere tid på arbejdspladsen end arbejdstagerne i mange andre lande.

Tilbage i 2016 viste en undersøgelse, som blev udarbejdet af den japanske regering, at en femtedel af den japanske arbejdsstyrke risikerer at falde døde om på grund af overarbejde. Hele 21,3 procent af landets befolkning arbejder i gennemsnit 49 timer om ugen.

Faktisk er problemet så stort, at der ligefrem findes et ord for fænomenet, nemlig 'karoshi', der oversat betyder død af overarbejde.

Japans kejser Akihito abicerede tirsdag efter 30 år, i baggrunden ses hans søn Naruhito, der skal overtage tronen. Foto: KYODO Vis mere Japans kejser Akihito abicerede tirsdag efter 30 år, i baggrunden ses hans søn Naruhito, der skal overtage tronen. Foto: KYODO

I år er den offentlige ferie 'den gyldne uge' blevet forlænget i forbindelse med at Japans kejser gennem 30 år, Akihito, har abdiceret.

Det er første gang i mere end 200 år, at en japansk kejser abdicerer i stedet for at blive siddende på krysantemumtronen frem til sin død.

Kejserens ældste søn, 59-årige Naruhito, overtager officielt den traditionsrige trone natten til onsdag den 1. maj i Japan.

For japanerne er det en usædvanlig situation, at der på den måde sker en overdragelse af tronen fra den siddende kejser til hans arvtager.