Coronasmitten raser i Japan i øjeblikket.

Lørdag blev der for første gang slået rekord med over 200.000 nye coronatilfælde på én dag, og det bringer nu landet ind i den syvende bølge af infektioner.

Torsdag kaldte Okiniwas guvernør, Denny Tamaki, det for en medicinsk nødsituation.

Det skriver The Japan Times.

I den forbindelse opfordrede han befolkningen til ikke at opsøge hospitaler ved behandling af mild sygdom eller coronatest.

Men 'nødsituationen' er altså ikke nok til, at landet slår alarm og tyr til skrappere coronatiltag som eksempelvis udgangsforbud.

»Vi sigter mod at opretholde økonomiske og sociale aktiviteter gennem effektiv brug af vacciner og test uden at indføre bevægelsesrestriktioner,« lyder det søndag fra Daishiro Yamagiwa, der er minister med ansvaret for regeringens covid-19-situation.

Han understreger, at 70 procent af de unge, der er berettiget til det tredje stik, ikke har fået det.

»Jeg vil have, at de bliver boostet, hvis de kan, for at beskytte hele samfundet,« slår han fast.

Det sker efter den stigende bekymring over den voksende belastning af sundhedssystemet.

Regeringen bliver kritiseret for at have været for langsom med at styrke landets coronavirus-testsystem.

Mange borgere er derfor blevet ladt i stikken.