Med kun et par uger til OL, så indfører værtslandet Japan undtagelsestilstand efter en kraftig stigning af de lokale coronasmittetal. Det skriver The Guardian.

Åbningsceremonien 23. juli bliver afholdt på Japans National Stadium, hvor der er plads til 68.000 mennesker, men på grund af pandemien så er der kun sponsorkontakter, diplomater og særligt inviterede gæster.

En lang række af de olympiske discipliner vil også blive afholdt uden tilskuere. Der vil være tale om dem, som afholdes efter klokken 21 om aftenen, da man så forventer at færre mennesker tager videre i byen bagefter.

Det gælder også discipliner, hvor der ellers ville være en stor interesse fra tilskuere.

Det enorme olympiske stadion i Tokyo har normalt plads til 68.000 tilskuere. Men der kommer kun nogle få VIP'ere og sponsorgæster til åbningsceremonien. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

I forvejen har Japan haft voldsomme problemer med at få De Olympiske Lege afviklet, så det hang bare nogenlunde sammen med coronapandemien.

I forvejen har udenlandske fans været afskåret fra at rejse til legene. Derudover har der tidligere været et maksimum antal tilskuere til disciplinerne på 10.000 eller maksimalt halvdelen af kapaciteten for de faciliteter, som afholder de konkrete discipliner.

The Guardian skriver, at Den Internationale Olympiske Komite og de lokale arrangører har fortsat med at forberede De Olympiske Lege.

Det sker til trods for, at de lokale japanere ellers generelt er modstandere af arrangementet.

Og japanske eksperter advarer mod at afholde legene, da Japan skal tage imod mere end 10.000 sportsudøvere, trænere, ansatte, journalister og flere andre.

I Danmark er næsten 40 procent af befolkningen fuldt vaccinerede, men i Japan er tallet på 13,8 procent og mange sårbare grupper er stadig i fare for komplicerede forløb.

Det bliver også småt med alkoholen.

Hvis man vil fejre noget, da pandemien har sat en stopper for udskænkning efter klokken 19 om aftenen.