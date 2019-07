Et kraftigt jordskælv har ramt det sydlige Californien, hvor en dansk familie er på ferie. Jannik Robson og hans svigerinde Bettina Karnes mærkede jorden gynge under sig.

Et jordskælv af styrken 6,4 har ramt det område, Jannik Robson er på ferie i sammen med sin kone og børn. Det er det største jordskælv, der har ramt det sydlige Californien siden 1999.

Jannik Robson var ude og shoppe med sin kone og svigerinde, da jordskælvet fik hele gulvet i hele forretningen til at ryste. Tøjstativerne klaprede rundt omkring kunderne.

»Jeg fik hjertebanken og det første, jeg tænkte på, var at kravle under et bord og få fat i min kone,« siger han og fortsætter:

Jannik Robson er på ferie i Californien, da et jordskælv på 6,4 rammer den sydlige del af staten. Vis mere Jannik Robson er på ferie i Californien, da et jordskælv på 6,4 rammer den sydlige del af staten.

»Jeg har aldrig oplevet noget så vildt. Jorden begyndte at ryste, og jeg rokkede fra side til side. Jeg kiggede på betonpælene i bygningen, som svajede, og tv-skærmen, der gyngede,« siger han.

Han mærkede en fornemmelse af at være søsyg, og da der først blev ro efter skælvet i forretningen kiggede kunderne på hinanden og blev hurtigt enige: Det her var et noget voldsommere jordskælv end normalt.

Vidner fra området rapporterer til lokale medier at have mærket skælvet hele vejen fra Santa Barbara til Los Angeles. Epicenteret var i nærheden af byen Ridgecrest.

I Woodland Hills i Los Angeles bor Jannik Robsons svigerinde Bettina Karnes med sin amerikanske mand og børn.

Familien holder øje med udviklingen i de lokale medier for at se, om der er tilskadekomne eller store skader på bygninger.

Der er i øjeblikket ingen meldinger om tilskadekomne.

På overvågningskameraer fra familiens swimmingpool kan Bettina Karnes se, at vandet pludselig skvulper fra side til side, da jordskælvet når Woodland Hills.

Californien er kendt for at opleve jordskælv, men torsdagens jordskælv er langt kraftigere end hvad Bettina Karnes ellers har oplevet, mens hun har boet i USA.

»Vi blev meget forskrækkede, og jeg blev dårlig, fordi vi ikke har haft nogen så voldsomme i et stykke tid,« siger hun.

Familien har et nødberedskab i form af mad og drikkelse i garagen klar i tilfælde af, at et alvorligt jordskælv skulle lamme området.

»Vi kan overleve de første tre dage i tilfælde af et kraftigt jordskælv,« afslutter hun.

U.S. Geological Survey advarer beboere i området om, at der kan ske flere jordskælv - og der er en risiko for endnu et kraftigt jordskælv i dag, skriver CNN.