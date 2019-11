Janni og Karsten Ree er på vej til Nairobi, da de pludselig bliver fanget i Schiphol-lufthavnen i Amsterdam.

Det hollandske militærpoliti lukker lufthavnen ned på grund af en mistanke om et farligt forhold, som viste sig at være falsk alarm. Det dækker B.T. live lige her.

»Karsten og jeg er i lufthavnen. Vi er ret rystede, for der er politi og militær over alt,« siger Janni Ree til B.T.

Parret blev fanget sammen med en masse andre passagerer før paskontrollen, hvor de ikke måtte komme igennem.

Karsten og Janni Ree. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Karsten og Janni Ree. Foto: Liselotte Sabroe

Mens de stod og ventede, så de en masse ambulancer køre forbi.

Lufthavnen har på deres Twitter-profil skrevet, at netop ambulancer og en lægehelikopter er blevet tilkaldt.

Deres assistance var dog ikke nødvendig, eftersom det viste sig, at en pilot var kommet til at udløse alarmen ved en fejl.

»De har virkelig travlt. Vi endte med at måtte komme igennem paskontrollen, men vi blev virkelig gennet med, vi skulle skynde os. Nu sidder vi i flyet, men vi er ret bekymrede, for det lyder voldsomt,« fortæller Janni Ree.



