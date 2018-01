I mere end 10 dage har den norske kvinde Janne Jemtland været forsvundet. Nu har politiet fundet nye spor af blod, der tilhører den 36-årige kvinde.

Det oplyser norsk politi ifølge flere norske medier, heriblandt VG.

»Politiet har fået resultatet af analysen fra Oslo Universitetssygehus, som viser at blodet, der blev fundet på den anden side af Lillehaugveien i Brumunddal, tilhørte Janne Jemtland.«

Sporene blev fundet godt halvanden kilometer fra det sted, hvor politiet torsdag fandt blodspor. Blod, som politiet ligeledes har konstateret, stammer fra den forsvundne kvinde. De to steder bliver nu betegnet som henholdsvis findested 1 og 2 af norsk politi.

Det vides således ikke, hvad der er sket med den forsvundne kvinde, ligesom det heller ikke vides, om der er sket noget kriminelt, men ifølge norske medier arbejdes der ud fra en lang række forskellige teorier - heriblandt at Janne Jemtland kan være blevet påkørt, eftersom de to blodspor begge har været i vejkanten.

»At et køretøj har været involveret er selvsagt en af teorierne, vi ser på,« har politiadvokat André Lillehovde van der Eynden udtalt til VG.

Søndag eftermiddag havde politiet afspærret et større område omkring de to findesteder - heriblandt en gård, der lå i nærheden. Men trods den storstilede eftersøgning af Janne Jemtland, så har norsk politi endnu ingen mistænkte. Poltiiet hører derfor gerne fra vidner, der kan have set eller ved noget.

Den mystiske forsvinden

Janne Jemtland, der er mor til to børn på 10 og 13 år, forlod familiens hjem i Veldre i Hedmark 29. december. Forinden havde hun været til en fest i et nærliggende forsamlingshus sammen med sin bofælle. Bofællen har forklaret, at de to forlod festen klokken 02.00 den nat og kom hjem sammen.

Efterfølgende forlod Janne Jemtland deres hjem, og siden har det eneste livstegn fra 36-årige kvinde været, da hendes mobiltelefon blev registreret i Brumunddals centrum lidt før klokken 6 om morgenen den 29. december.

To dage efter, nytårsaften, opdagede hendes mand, at hun var væk, hvorefter han alarmerede politiet.

Politiet har ifølge VG ikke ønsket at kommentere, hvorvidt registreringen skyldtes, at den var i brug.