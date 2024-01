Det var meningen, at hun skulle passe hans hund i weekenden, og han sendte hende derfor en besked for at begynde planlægningen.

Men han fik aldrig noget svar. Senere fik han overbragt den 'forfærdelige' nyhed om, hvad der var sket.

For den unge norske kvinde, der skulle være hans hundepasser, var død. Dræbt.

Og hun var ikke alene.

Her ses politiet arbejde på stedet onsdag. Foto: Fredrik Varfjell/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses politiet arbejde på stedet onsdag. Foto: Fredrik Varfjell/NTB/Ritzau Scanpix

For da en patrulje kom frem til huset i norske Skogbygda klokken 11.29 tirsdag formiddag, fandt de en mand, to kvinder og et lille barn ligge døde.

Derfra voksede tragedien sig kun større.

Det viste sig, at der var tale om en familie: En far, hans to døtre og den ene datters barn. Efterfølgende oplyste politiet, at man arbejdede ud fra en teori om, at faderen havde dræbt sine egne døtre og barnebarnet, før han tog livet af sig selv.

Senere lød det, at faderen – der har formel status som mistænkt, selvom han er død – selv havde kontaktet politiet:

»Den formodede gerningsmand ringede selv til politiet og fortalte, at han havde dræbt sine to døtre og barnebarn, og at han ville tage sit eget liv. Da politiet ankom til stedet, fandt de fire døde kroppe,« fremgik det af en pressemeddelelse, som Oslo Politidistrikt, der sidder med sagen, udsendte onsdag.

Til Dagbladet fortæller Jan Egil Eide, der arbejder som hundetræner, at han havde forsøgt at kontakte den yngste af de to døtre, en kvinde på 24, den tirsdag, hvor tragedien skete.

Han havde flere år forinden stiftet bekendtskab med hende, da hun som 16-årig sammen med familiens daværende hund begyndte at komme i den agilityhal, hvor han arbejder.

Det udviklede sig til et venskab mellem de to, og hun passede ofte Jan Egil Eides hund, når der var brug for det.

Da han sendte sin besked til den unge kvinde, var klokken ifølge Dagbladet 13.06.

Det viste sig at være omkring to timer efter, at faderen havde ringet til politiet og havde fortalt, hvad han efter sigende havde gjort.

Først om eftermiddagen fik Jan Egil Eide besked om, hvad der var sket. Til Dagbladet beskriver han det som 'forfærdeligt' og 'uvirkeligt'.

Ifølge hundetræneren var den unge kvindes forældre ofte med, når hun var afsted til træning i hallen med sin nye hund eller til konkurrencer.

»De interesserede sig for hinanden. Der var aldrig noget, der virkede mærkeligt eller forkert. De var ordentlige mennesker,« fortæller han til det norske medie.

Videre fortæller han, at han sidst mødte familiens far for et par uger siden i forbindelse med datterens agilitytræning.

Heller ikke der bemærkede han, at noget skulle være anderledes, forklarer han.

»Jeg forstår ikke, hvad der er sket,« siger han til Dagbladet.

Det norske politi har ikke meldt noget ud om et muligt motiv i sagen.

Den ældre søster, en kvinde på 30 år, var mor til det lille barn. Hun arbejdede i Øst Politidistrikt, som var den politikreds, der rykkede ud til huset.

Af den grund er det Oslo Politidistrikt, der efterfølgende har overtaget efterforskningen af sagen.