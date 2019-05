Det går ikke godt for kendis-kokken Jamie Olivers restaurant-imperie. Det er nemlig blevet sat under administration.

Det sker efter, at Oliver har forsøgt at sælge sine restaurant-kæder på grund af øget konkurrence på mad-markedet i England. Det skriver The Guardian.

I oktober sidste år fortalte Jamie Oliver, at pengekasen var tom.

Han forsøgte at redde sit restaurant-imperium med sine egne, opsparede penge, men lige lidt hjalp det.

Jamie Oliver Foto: ERIC GAILLARD

I 2017 skød han 13 millioner pund - omkring 110 millioner kroner - af sine egne sparepenge i sin kæde af italienske restauranter, Jamie's Italian, der var på kanten af konkurs, men det stoppede han med i slutningen af 2018.

»Jeg har ikke flere penge. Jeg prøvede at gøre det rigtige.«

» Jeg har aldrig fået løn fra restauranterne. Jeg har altid geninvesteret det, der er tjent i virksomheden,« sagde han.

Kokkens restaurantkæder har været ekstremt hårdt ramt økonomisk. Det har både kostet penge og søvn.

»Det var helt klart den værste periode i mit liv,« sagde Jamie Oliver i et andet interview i januar i år.

Baggrunden er et par år, hvor svigtende økonomi har tvunget ham til at lukke steak-kæden Barbecoa, Union Jack-restauranterne samt bladet JamieMagazine, som havde kørt i ti år.

Og nu er hans 23 italienske spisesteder og 15 Barbecoa-restauranter altså også under afvikling.

Det betyder, at op mod 1.000 personer snart kan stå uden arbejde.