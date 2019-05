»Jeg er decideret knust.«

Sådan begynder en e-mail skrevet af den verdenskendte kok Jamie Oliver. Modtageren er omkring 1.000 af hans medarbejdere, som nu står uden job.

Jamie Olivers britiske restaurantimperium hænger nemlig i den grad med røven i vandskorpen, hvilket tirsdag betød, at kæden 'Jamie's Italian' samt restauranterne 'The Fifteen' og 'Barbecoa' begærede sig insolvent.

I alt lukker 22 af kendiskokkens 25 restauranter i Storbritannien - et kollaps, der resulterer i omkring 1.000 afskedigelser.

Det var dog ikke meget varsel, Jamie Olivers ansatte fik.

Ifølge Metro modtog medarbejderne på dagen en mail om, at Jamie Olivers restauranter var blevet sat under administration hos revisionsselskabet KPMG, hvilket betød, at nogle af de ansatte først opdagede det, da revisorer fra KPMG kom forbi, mens andre nåede at læse det i medierne først.

I e-mailen til de ansatte skrev den 43-årige tv-kok og kogebogsforfatter, at det ikke var ham selv, der tog beslutningen.

'Jeg er decideret knust over, at vi ikke havde noget andet valg end at sætte vores elskede restauranter under administration,' står der i mailen, som Metro har set.

Jamie Oliver Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Jamie Oliver Foto: ERIC GAILLARD

'Jeg kan godt forstå, hvor svær denne nyhed er for dem, der bliver berørt af det, og jeg vil derfor forsikre jer om, at jeg har udforsket alle økonomiske muligheder i de seneste par måneder for at redde forretningen, og jeg har personligt selv investeret alt, jeg kan, for at vende skuden,' fortsætter mailen.

I e-mailen fortæller kendiskokken også, at alle hans ansatte vil modtage fuld løn indtil restauranternes sidste åbningsdag - i går, torsdag.

'I er de bedste i branchen, og jeg ved, at I vil finde andre fantastiske jobs på ingen tid. Jeg beklager dybt og sender al min kærlighed og min taknemmelighed, og så ønsker jeg jer vigtigst af alt held og lykke i fremtiden.'

43-årige Jamie Oliver har været et stort navn inden for kokkegenren siden 1999, da hans program 'The Naked Chef' slog igennem på britiske BBC.