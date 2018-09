En filmoptagelse udviklede sig sidste år til en intens redningsaktion, da Jamie Olivers restaurantkæde 'Jamie's Italians' med meget kort varsel viste sig at være i akut pengenød.

Og det var pengenød med et stort P. Midt under optagelserne til tv-serien 'Saturday Night Feast' ringede telefonen, og personen i den anden ende af røret kunne oplyse den verdenskendte kok om, at han skulle overføre 62 millioner kroner, og at han fik to timer til det.

Det skriver Financial Times.

»Vi var simpelthen løbet tør for penge. De gav mig to timer til at overføre penge og redde kæden, ellers ville det hele gå op i lort den samme dag eller senest dagen efter. Det var meget dramatisk,« fortæller han til Financial Times.

Restaurantkæden, der som navnet antyder, har italiensk mad på menukortet og består af 43 restauranter rundt omkring i England.

Jamie Oliver fik overført de 62 millioner kroner fra egen lomme, og et par måneder efter måtte han også sende 43 millioner kroner afsted.

Heldigvis har kendiskokken eftersigende en formue på over en milliard.

Den britiske kok fortæller ligeledes til Financial Times, at det var en cocktail af mange forskellige ting - Brexit, renter, huslejepriser, madpriser og mere til - der var skyld i det akutte pengebehov.