Hvert år til jul står der en stol til ham ved middagsbordet, og hans mor taler stadig om ham, som om han er i live.

Selvom det er næsten 30 år siden, den toårige James Bulger brutalt blev kidnappet og myrdet, har hans familie ikke glemt ham.

Hans mor og brødre lever stadig med hans minde i frisk erindring og kæmper her 28 år efter fortsat med sorgen og savnet.

»Vi har en ekstra stol omkring julebordet, som altid har været tom. Min mor kan godt lide at tænke på James – ikke som om at han sidder der – men at han er til stede hos os, mens vi spiser julemiddag.«

James Bulger's brothers speak about his murder for the first time in documentaryhttps://t.co/fZM9NHSIY9 pic.twitter.com/NjmEeWSMjW — Mirror TV (@MirrorTV) March 2, 2021

Det fortæller James' bror 27-årige bror Michael i et nyt tv-program, hvor også James' to halvbrødre, Thomas på 22 og Leon på 21 medvirker.

Det sker i dokumentaren 'Lost Boy: The Killing of James Bulger,' som avisen The Mirror har set nærmere på.

Det var en sag, der rystede ikke bare Storbritannien, men også resten af verden:

En februardag i 1993 bortførte to 10-årige drenge den lille dreng James Bulger under en shoppingtur i et stormagasin i Liverpool.

Sådan så den blot to år gamle James Bulger ud. Foto: REUTERS

Og som om det ikke var rædselsvækkende nok i sig selv, så kom det også senere frem, at de to drenge – inden de slog James ihjel – udsatte ham for grov mishandling.

Hans lemlæstede lig blev få dage senere fundet i et område i Liverpool nogle kilometer væk.

I november samme år blev de to drenge Jon Venables og Robert Thompson kendt skyldige i mordet på den lille dreng og blev, som de første så unge forbrydere i historien, idømt livstid.

James Bulgers tre brødre står nu frem på tv og fortæller om, hvordan det var at vokse op i en familie med så massiv en sorg.

Forældrene blev skilt senere samme år, men broderen Michael blev født ni måneder efter drabet.

»At være James' bror er ikke en mærkelig ting. Vi voksede op og har altid vidst, at han var der, hvordan han var, hans karakter. I vores hjem har vi talt meget om James,« siger han blandt andet i dokumentaren og forklarer:

»Min mor har fortalt os små historier og episoder om, hvordan han var. Han har altid været en person, som vi har haft lyst til at vide mere om, og som vi ønskede, var der, i stedet for at han var en, som var i baggrunden hele tiden.«

I forhold til, hvordan broderen mistede livet, siger halvbroderen Leon:

Denise Fergus, mor til den dræbte James Bulger, retter en usædvanlig bøn til de engelske domstole. Foto: BEN STANSALL/AFP

»Jeg har stadig ikke helt forstået, hvad der skete, og jeg ønsker ikke rigtigt at kende detaljerne i det.«

Brødrene fortæller også, hvordan deres mor Denise Fergus gennem hele deres opvækst var enorm overbeskyttende over for dem. De beskriver, at deres mor stort set aldrig lod dem ude at syne.

Nogle måneder efter drabet på James Bulger blev hans forældre skilt.

Denise Fergus fik senere sønnerne Thomas og Leon med sin nye mand.

Videoovervågningen fra det shoppingcenter, hvor James Bulger blev bortført, viste, hvordan de to større drenge gik afsted med ham.

Under afhøringen fortalte en af gerningsmændene, Robert Thompson, at den lille dreng havde grædt og sagt: »Jeg vil have min mor.«

På hans lig blev der fundet ikke mindre end 42 skader.