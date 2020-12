Et kæmpemæssigt radioteleskop i den puertoricanske jungle er kollapset efter at have opdaget ting i universet i årtier.

Ifølge det amerikanske National Science Foundation (NSF) er teleskopets instrumentplatform – der vejer godt 900 tons – faldet ned på de reflektorer, der befinder sig 137 meter nedenunder.

Sammenstyrtningen kommer, kun uger efter at det blev annonceret, af anlægget ville blive nedlagt. Arecibo-Observatoriet var ellers et af verdens største. Det skriver BBC.

Det blev opført for 57 år siden og var et sted, hvor astronomer kunne gå på opdagelse i rummet. Medvirkende til at gøre stedet berømt var også, at det spillede en rolle i James Bond-filmen 'GoldenEye' fra 1995 og andre film fra Hollywood.

Et af de ødelagte rør fotograferet inden teleskopets kollaps. Foto: Reuters

Ifølge NSF er der ikke sket nogen personskade som følge af kollapset. Det skete klokken 07.55 lokal tid tirsdag.

Teleskopet bestod af en 305 meter bred radiomodtager med en instrumentplatform hængende 137 meter ovenover. Platformen hang i kabler, der var sat fat på tre tårne.

To af disse kabler var gået i stykker siden august. De havde beskadiget teleskopet og tvunget forskerne til at lukke det.

I november fandt man ud af, at det var i fare for en katastrofal kollaps. Det ville være umuligt at reparere teleskopet uden at udsætte arbejderne for stor fare. Derfor blev det besluttet at lukke Arecibo-Observatoriet.

Et af de tre tårne er ødelagt. Foto: Thais Llorca

Ved kollapset tirsdag faldt toppen af alle tre tårne, og den 900 tons tunge platform faldt ned på reflektorerne.

Jonathan Friedman, som har arbejdet på teleskopet i 26 år og bor lige i nærheden, fortæller til nyhedsbureauet AP om de sekunder, hvor teleskopets platform faldt ned:

»Det lød ligesom en buldren. Jeg vidste nøjagtigt, hvad det var,« sagde han. »Jeg skreg. Personligt var jeg ude af kontrol... Jeg har ikke ord, der kan udtrykke det. Det er en meget dyb, forfærdelig følelse.«

Teleskopet blev bygget i de tidlige 1960'ere, og det blev hurtigt brugt som et radioobservatorium. Der kunne videnskabsfolk observere objekter i rummet ved at studere deres radiofrekvenser.

Platfomen, der han 137 meter oppe over skålen med reflektorerne, er styrtet ned. Foto: RICARDO ARDUENGO

Gennem årene har teleskopets reflektorer optrådt i adskillige film. Bland andet var det med i 'GoldenEye' fra 1995, som var Pierce Brosnans første film i rollen som James Bond. Det var også med i sciencefiction-filmen 'Contact' med Jodie Foster og Matthew McConaughey.