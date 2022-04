Alle taler om det, men ingen ønsker at bekræfte det. Endnu.

Udenrigsministre fra både Sverige og Finland afviser blankt at kommentere på det, men der spekuleres kraftigt i, at de to nordiske lande i midten af maj er klar til at udtrykke fælles ønske om at slutte sig til NATO-samarbejdet.

Det skriver Reuters.

Når det sker, vil det være en udvikling, som vil rykke den storpolitiske balance ganske betragteligt og trække spor i mange år fremover.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche Vis mere Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche

Faktisk kan betydningen nærmest ikke overvurderes, mener B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

»Det har været en værdsat dyd hos Finland og Sverige, at man i årtier gennem Den Kolde Krig og også bagefter har forholdt sig neutrale i forholdet til både Rusland og Vesten,« siger Jakob Illeborg.

»Alle har naturligvis været klar over, at man har været klart stærkere knyttet til de vestlige lande end til Rusland. Men nu vurderer de to lande, hvis altså udsagnene fra de svenske og finske medier er sande, at man har brug for tryghed og en sikker havn i form af NATO-medlemskab,« pointerer han.

Det vil – i bogstavelig forstand – trække de storpolitiske grænser endnu hårdere op, for de to lande deler mange kilometers grænse med Rusland.

Og man er naturligvis både i Rusland og Vesten klar over, at det vil være en voldsom eskalering af konflikten mellem de to sider.

»Rusland har tidligere meldt ud, at man som modsvar vil være nødt til at udstationere yderligere tropper og atomvåben tæt på de skandinaviske grænser. Set fra deres side handler det selvfølgelig også om sikkerhed,« siger Jakob Illeborg.

»Udenrigsminister Lavrov har senest advaret om, at en mulig tredje verdenskrig er et realistisk perspektiv,« tilføjer han.

Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov. Foto: Ritzau Scanpix. Foto: RUSSIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY Vis mere Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov. Foto: Ritzau Scanpix. Foto: RUSSIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY

Og selv om der muligvis blot er tale om hård retorik fra russisk side, så er vi nødt til at tage det alvorligt. Også i Danmark,« mener Jakob Illeborg.

»Det kan godt være angstprovokerende for os her i Danmark, at hele Norden nu bliver til en direkte konfrontationszone. Det har vi været forskånet for tidligere«.

»Men svenskerne og finnerne vurderer altså, at der ikke er andre muligheder. Man har set på det russiske angreb på Ukraine, som heller ikke er medlem af NATO, og besluttet, at man ikke kan stole på, at Rusland vil stoppe der,« siger Jakob Illeborg.

Han mener, at der er sket et skifte i forhold til krigshandlingerne på ukrainsk jord hen over de to måneder, der er gået siden den russiske invasion.

»Vi har set, hvordan krigen i Ukraine i stigende grad er blevet til en del af en større konflikt mellem Rusland og NATO-landene,« siger Jakob Illeborg.

»Det siger noget om, hvor farlig en situation, vi befinder os i nu. Ikke bare for Ukraine, men for hele verden,« konstaterer han.