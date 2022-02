Fredag eftermiddag hævder Rusland at have afskåret Kiev fra resten af ​​Ukraine, rapporterer nyhedsbureauet AP.

Men det er ikke et billede som B.T.s korrespondent i Kiev, Jakob Illeborg, kan genkende.

Han er indlogeret på et hotel midt i Kiev, hvor han fra niende etage har udsigt over den sydøstlige del af byen.

»Herfra kan jeg ikke se de russiske styrker. I går kunne jeg se røg, det kan jeg ikke i dag, og det er flere timer siden, der har været luftalarm,« lyder meldingen.

Ukrainske styrker på patrulje i Kiev fredag. Foto REUTERS/Valentyn Ogirenko Foto: VALENTYN OGIRENKO Vis mere Ukrainske styrker på patrulje i Kiev fredag. Foto REUTERS/Valentyn Ogirenko Foto: VALENTYN OGIRENKO

»CNN siger, at russerne står i byen Obolon lidt nord for Kiev,« siger han, men tvivler på, at russerne har omringet resten af byen.

»Det forlyder, at de er på vej ind i byen fra nordvest og nordøst og måske sydfra, men mod vest, som er den retning folk flygter i, var vejen i hvert fald indtil for nylig stadig åben.«

Ifølge B.T.s udsendte er der dog ingen tvivl om, at kampene om byen er i gang. Men der er heller ingen tvivl om, at russerne har mødt større modstand, end de havde forudset.

Jakob Illeborg kalder ukrainernes kampvilje for ‘meget imponerede og meget rørende’.

Ukrainere har de seneste dage meldt sig ind i hæren, hjemmeværnet eller styrker som her 'The Territorial Defence Forces of Ukraine' for at kæmpe mod russerne. Foto Mikhail Palinchak/Pool via REUTERS Foto: POOL Vis mere Ukrainere har de seneste dage meldt sig ind i hæren, hjemmeværnet eller styrker som her 'The Territorial Defence Forces of Ukraine' for at kæmpe mod russerne. Foto Mikhail Palinchak/Pool via REUTERS Foto: POOL

»Havde man troet, at Ukraine ville falde efter to timer, så er det absolut ikke sådan, det er gået. Der har været gadekampe ved Obolon, og der er meldinger om, at ukrainerne flere steder har lykkedes med, at slå russerne tilbage.«

»Det er heltemod vi ser lige nu. De russiske styrker er klart militært overlegne, men de er oppe mod folk, der har viljen til at holde dem tilbage. Så kan man selv tænke over, om mennesker med kalasjnikovs kan stoppe tanks.«

Jakob Illeborg har selv mødt ukrainere, der nu har meldt sig ind i hæren eller et af de lokale hjemmeværn.

»Det er folk, der har forladt deres normale arbejde og går på gaden med deres gamle våben – vel vidende, at det vil koste dem livet. Det kan man kun blive imponeret over. Men nogle gange skal man stå op og slås for det, man tror på.«

I følge Newsweek har flere officielle, men anonyme amerikanske kilder spået, at der maksimalt vil gå mellem et og fire døgn, før Kiev er tvunget til at overgive sig.