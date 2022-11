Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der sad de. Tidligere præsident Donald Trump, det kontroversielle rapikon Kanye West og den højreekstremistiske Nick Fuentes. Og spiste middag sammen.

»Det virker jo straight out bizart,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Trump-lejren har op til weekenden endelig bekræftet, at middagen fandt sted tidligere på ugen, efter at oplysninger om mødet er piblet frem i dagevis.

Donald Trump har været ude og forklare, hvordan han troede, at Kanye West ville komme alene. Og at han i øvrigt slet ikke vidste, hvem Holocaust-benægteren Nick Fuentes var – han er ellers også erklæret Trump-tilhænger og særdeles aktiv i bevægelsen for at omstøde 2020-valget.

Donald Trump og Kanye West. Foto: TIMOTHY A. CLARY Vis mere Donald Trump og Kanye West. Foto: TIMOTHY A. CLARY

»Det lyder mærkeligt, at han ikke skulle vide, hvem Nick Fuentes er, for han er jo en art Trumpstøtte. Og det lyder lige så mærkeligt, at Trump ikke ved, hvem der er til middag med ham. Man må da antage, at han bliver informeret om sådan noget,« siger Jakob Illeborg.

B.T.s internationale korrespondent mener, at det lille selskab har »et særdeles komisk skær« over sig. Ikke mindst fordi Kanye West har erklæret, at han vil stille op til det kommende præsidentvalg i 2024, helst med Donald Trump som vicepræsidentkandidat

Ja, Donald Trump har for nylig også erklæret, at han stiller op igen, altså som præsidentkandidat.

»Det virker ærligt talt en smule uheldigt og aparte. Og det virker til, at Donald Trump ikke helt har været klar over, hvad der foregik, eller at det potentielt set har kunnet udstille ham,« siger Jakob Illeborg:

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Men Kanye West er som stort ikon omvendt potentielt interessant for Trump, der generelt har haft et problem med at finde støtter i kulturlivet i USA. Så det har muligvis overdøvet det faktum, at forholdet kan være en lille smule farligt, fordi Kanye West også har sine egne dæmoner at slås med.«

Den voldsomme kritik, der er kommet fra politiske modstander over middagen, er måske ikke så overraskende. Men der er også sprækker i egne rækker, hvor den tidligere Trumpudnævnte ambassadør Doug Friedman har tweetet: 'Selv et venskabeligt besøg fra en antisemit som Kanye West og et menneskeligt afskum som Nick Fuentes er uacceptabelt'.

Derfor er Jakob Illeborg spændt på, hvordan reaktionerne i den republikanske lejr bliver i de kommende dage.

»Det, vi skal holde øje med, er, om Trump er blevet sårbar. Klæber det til ham eller preller det af? Trump havde tidligere ultimativ teflon over for stort set alt, så det her kunne blive en indikator for, om det stadig forholder sig sådan,« siger Jakob Illeborg:

Nick Fuentes var også med til middagen hos Donald Trump. Foto: Rainmaker Photos Vis mere Nick Fuentes var også med til middagen hos Donald Trump. Foto: Rainmaker Photos

»Flere omkring ham er begyndt at stille spørgsmålstegn ved at støtte ham, og i partiet er folk forsigtigt begyndt at vaske hænder. Senest har Elon Musk sagt, at han vil støtte den helt store republikanske stjerneskud Ron DeSantis i en eventuel valgkamp. Kan det her skubbe yderligere i den retning?«

Jakob Illeborg tilføjer: »Dermed ikke sagt, at Donald Trump på nogen måde er færdig, for det tror jeg ikke, at han er. Men det er en afgørende periode for, hvordan hans dagsform faktisk er. Er han stadig på toppen, vil den mærkelige middag være ligegyldig, men måske vi får at se, at han ikke er på toppen. Og at den ikke er ligegyldig.«