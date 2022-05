For bare få måneder siden virkede det helt utænkeligt – nu er det på vej til at blive en realitet.

»Det er noget af det mest bemærkelsesværdige, der er sket i europæisk sikkerhedshistorie i mange, mange år,« vurderer B.Ts internationale korrespondent Jakob Illeborg.

Han reagerer på, at den finske præsident, Sauli Niinistö, og den finske statsminister, Sanna Marin, torsdag har erklæret, at Finland bør tilslutte sig Nato. Og at det skal ske hurtigst muligt.

Samitidig lyder det fra Sverige, at man allerede på mandag vil indsende en ansøgning om Natomedlemsskab.

Det sker efter, at begge lande altid har fremstået som neutrale i den globale sikkerhedspolitik, men det har krigen i Ukraine lavet om på.

Nu bliver de i stedet Nato-forposter klods op af den russiske grænse, hvor ikke mindst Finland har en stor og veludrustet hær.

»Der er slet ingen tvivl om, at det styrker Nato. Pludselig har man en fælles front på et meget stort område op mod Rusland. Der kommer til at være en ny fælles NATO-sikkerhedsgrænse op mod Rusland på omkring 2.400 kilometer,« siger Jakob Illeborg:

»Lige efter Den kolde krig var den bare på et par hundrede kilometer, og det viser i bogstaveligste forstand en helt anden vidde i Natos muligheder over for Rusland.«

Hvordan vil Vladimir Putin reagere? Foto: MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN P Vis mere Hvordan vil Vladimir Putin reagere? Foto: MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN P

Nu er spørgsmålet så, hvordan Rusland og præsident Vladimir Putin vil reagere på udmeldingerne fra de to nære nabolande.

B.T.s internationale korrespondent regner med, at der »relativt hurtigt« vil komme en reaktion.

»Jeg tror, at vi skal forvente en meget voldsom retorik fra Moskvas side. De har tidligere truet med at flyttet atommissiler meget tættere på den finske og svenske grænse, og det vil jeg tro, at de gør alvor af,« siger Jakob Illeborg:

»I den russiske forståelse er det her meget truende, for lige pludselig har du fjenden stående ikke bare på nogle hundrede kilometer, men på tusindvis af kilometer, og derfor bliver nu meget sværere og dyrere for Rusland at forsvare sin grænser.«

Han mener også, at det ændrer på hele 'spillet' i området omkring Østersøen, hvor Rusland tidligere ikke har holdt sig tilbage for »provokationer og deciderede sabotageaktioner«.

»Nu bliver det en farlige leg for Rusland, for i fremtiden vil det kunne ses som direkte trusler mod et Natoland,« siger han.

Der har tidligere være flertal blandt befolkningen i både Sverige og Finland for at bevare neutraliteten, men krigen i Ukraine har nu også ændret på dette. Nu ser et flertal i begge lande gerne et Natomedlemsskab.