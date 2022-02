Fredag morgen frygtede B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, at russerne ville rykke ind i Kiev i løbet af dagen.

Nu er den frygt blevet til virkelighed.

»For at være ærlig: Det er superskræmmende. Det er mørke, mørke timer,« siger Jakob Illeborg over telefonen fra Kiev.

Han er bekymret for sin egen sikkerhed, men tænker især på byens omkring fem millioner borgere, som ifølge Jakob Illeborg risikerer at gå en frygtelig tid i møde.

»Jeg tror ikke, at russerne får svært ved at besætte Kiev og afsætte den ukrainske regering,« siger han og fortsætter:

»Men det ville overraske mig meget, hvis der ikke kommer en lang og meget hård guerillakrig i Kiev.«

Jakob Illeborg har i en våbenforretning set helt almindelige ukrainere købe maskinpistoler.

Officielt er der omkring en halv million håndvåben i omløb i Kiev – men det reelle tal er sandsynligvis noget højere.

»Og der er et voldsomt had mod Putin og hans folk her i byen,« siger B.T.s internationale korrespondent.

Han tilføjer, at russerne bestemt ikke har det bedste omdømme, men tværtimod har ry for at fare hårdhændet frem, når de har indtaget en by eller et område.

Ukraines forsvar bekræftede fredag formiddag på Twitter, at der nu er russiske tropper i hovedstaden Kiev. De er set i distriktet Oblon i den nordlige del af byen.

Der er også meldinger om skud i regeringskvarteret, som ligger centralt i Kiev, men de er endnu ikke blevet bekræftet officielt.