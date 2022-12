Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tirsdag stod Voldomyr Zelenskyj i Bakhmut, der betragtes som den mest brutale og rå slagmark i Ukraine.

Onsdag besøgte han den amerikanske præsident Joe Biden i Det Hvide Hus, efter Ukraine har fået militær støtte fra USA for hele 1,85 milliarder dollar – knap 13 milliarder kroner.

Det er første gang, at Zelenskyj forlader det krigshærgede Ukraine, siden Rusland invaderede landet for omkring ti måneder siden.

Ifølge B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, er tidspunktet ikke tilfældigt.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche Vis mere Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche

»Det er meget symbolsk, at det er dag 300 siden russerne invaderede Ukraine. Det er ikke et tilfælde, at Zelenskyj mødes med den amerikanske præsident på den dag,« fortæller Jakob Illeborg og tilføjer:

»Når vi er ved symbolikken, så er USA den største donor til Ukraines krigsførelse og er afgørende rent praktisk og symbolsk for Vestens fortsatte støtte. Hvis han havde fået en mulighed for at besøge ét land og én statsleder, så var det USA og Biden.«

Det skyldes ifølge den internationale korrespondent, at ukrainerne betragter USA som garant for, at de andre vestlige lande følger trop. Og når amerikanerne kan give militær støtte for så mange penge, så er mødet i Det Hvide Hus også en påmindelse til de andre lande om, at de også skal turde udvide, hvad vi donerer til ukrainerne.

Blandt andet har USA givet Ukraine det avancerede Patriot-luftforsvarssystem, der kan bruges til at skyde russiske missiler og droner ned med.

På vegne af en ukrainsk kaptajn overdrager Zelenskyj en heltemedalje til den amerikanske præsident Biden. Foto: Sipa USA Vis mere På vegne af en ukrainsk kaptajn overdrager Zelenskyj en heltemedalje til den amerikanske præsident Biden. Foto: Sipa USA

Det er noget, som ukrainerne længe har ønsket sig, da de russiske styrker har skiftet taktik og nu ødelægger den ukrainske infrastruktur med netop droner og missiler.

»Ukrainerne mangler moderne antiluftskyts, der kan skyde droner og missiler ned. Russerne vil i meget højere grad angribe infrastruktur omkring byer. Så de skal have luftskyts, der kan ramme alle mulige former for missiler,« fortæller han.

»De vil også gerne have langtrækkende missiler og skyts, så de kan ramme russiske baser. Det mener Ukrainerne selv er relativt afgørende.«

Med sig havde den ukrainske præsident en heltemedalje, som han overdrog til præsident Biden på vegne af en ukrainske kaptajn.

»Når man giver Biden en heltemedalje, så er det også en måde at sikre, at det bliver forståeligt, hvor taknemmelige ukrainerne er for hjælpen,« forklarer Jakob Illeborg.

»Biden tror på det internationale samarbejde, og derfor er han gået langt for Ukraine. Men ukrainerne forstår også PR-værdien af krigen.«