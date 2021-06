Et markant skifte har fundet sted i Israel søndag aften: Efter 12 år på posten som Israels premierminister, må Benjamin Netanyahu give magten videre til en ny koalitionsregering med Naftali Bennett i spidsen.

Men den nye regering står overfor nogle virkelig store udfordringer, mener B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Den nye regering består nemlig af hele otte forskellige partier fra yderste højrefløj til yderste venstrefløj. De er altså ragende uenige om stort set alting.

»Det er på mange måder en aparte koalition. Det er venstrefløjens fredselskere med et meget yderliggående højrefløjsparti. Det er umage partier, der skal samarbejde, og jeg tror, det kan blive svært. Det eneste, de er enige om, er, at Netanyahu skal være fortid,« siger Jakob Illeborg.

Jakob Illeborg, International korrespondent hos B.T., mener, at den nyre regering i Israel står overfor ennærmest umulig opgave. Foto: Jon Wiche Vis mere Jakob Illeborg, International korrespondent hos B.T., mener, at den nyre regering i Israel står overfor ennærmest umulig opgave. Foto: Jon Wiche

Og det giver sig selv, at det kan blive en utrolig svær opgave, og det kan endda være lige om hjørnet, at regeringen skal bestå den første samarbejdsprøve.

Her henviser Jakob Illeborg til, at Israel på tirsdag går ind i en sæson, hvor ultrareligiøse jøder går gennem Jerusalem og flere af byens arabiske kvarterer. Ifølge Jakob Illeborg siger jøderne, at det er af religiøse årsager, mens araberne kalder det for åbenlys provokation.

Og det er her, regeringen skal bevise sit værd.

»De forskellige politiske holdninger vil blive testet, når man er så rygende uenige. Der er risiko for, at det kan ende i ballade på tirsdag, og hvordan reagerer regeringen så, når den består af både den religiøse højrefløj, der fordømmer alt arabisk, og venstrefløjen der fordømmer de yderliggående religiøse. Man kan være enig om, at man vil af med Netanyahu, men hvad med resten?«

Hvorom alting er, så er det nu engang hadet til Netanyahu, som de otte regeringspartier har kunnet mødes over. For Netanyahu har gennem sine år på posten som premierminister været en yderst kontroversiel figur, og selvom han stadig har en stor fanskare, så er han bestemt også upopulær.

»Han har påtaget sig en rolle med tiden, som en slags godfather, der svæver over vandene og gør, hvad der passer ham. Han har for eksempel fire tiltaler for korruption. Han er ikke Trump, men han har den samme vildskab,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Det siger meget om, hvor upopulær Netanyahu er, når folk, der ikke kan udstå hinanden, vælger at arbejde sammen. Men jeg må bare sige, nu har partier valgt at gøre det, og skal de ikke blive en joke, må vi antage, at de allerede er enige om at sluge en masse kameler.«

Her stå Israels kommende premierminister, Naftali Bennett. Han er 49 år gammel, har tjent millioner som iværksætter i it-branchen og har tidligere støttet Netanyahu. Foto: GIL COHEN-MAGEN Vis mere Her stå Israels kommende premierminister, Naftali Bennett. Han er 49 år gammel, har tjent millioner som iværksætter i it-branchen og har tidligere støttet Netanyahu. Foto: GIL COHEN-MAGEN

Selvom det tyder på, at en lang periode med Netanyahu som Israels regent er ved at være slut, er en ny regering er ikke et endegyldigt farvel til Benjamin Netanyahu, mener Jakob Illeborg. For han har svært ved at se Netanyahu opgive kampen om at komme tilbage på regeringsposten.

»Det er han for meget en fighter til, og han vil kæmpe med næb og klør. Netanyahu og andre dygtige politiske operatører vil gøre alt, hvad de kan for at slå slidt i regeringen. Det behøver ikke tage lang tid.«

Men hvem ved, måske den nye regering overrasker, og Netanyahu virkelig er fortid. Jakob Illeborg skal dog se den nye regeringen blomstre i aktion, før han tror på projektet er holdbart.

»Ud af det blå skulle de her forskellige størrelser, der ellers afskyer hinanden, lægge det på hylden og blive pragmatiske og fornuftige.«

»Det realistiske bud er, at det er et kortvarigt forsøg, der handler om at få sat Netanyahu skakmat, og så forberede sig på et nyt valg, når det bliver aktuelt,« siger Jakob Illeborg.