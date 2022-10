Lyt til artiklen

Paul Pelosi, der er ægtemand til Nancy Pelosi, blev tidligt fredag morgen overfaldet med en hammer i parrets hjem i San Francisco.

Til nyhedsbureauet AP fortæller kilder, at angrebet var bevidst og senere, at den ubudne gæst ledte efter den demokratiske leder og råbte »Hvor er Nancy, hvor er Nancy?«, før han overfaldt Paul Pelosi.

Noget, der får B.T. internationale korrespondent, Jakob Illeborg, til at spekulere i, hvem der kunne stå bag overfaldet.

»Uden, at det nødvendigvis fortæller, hvem det er, kunne man godt få den mistanke, at det er nogle fra den yderste højrefløj med de trusler, der har været rettet mod Nancy Pelosi,« fortæller han og tilføjer:

Paul Pelosi. Foto: Mike Theiler Vis mere Paul Pelosi. Foto: Mike Theiler

»Det er sgu ret skræmmende på mange måder.«

Jakob Illeborg lægger især mærke til tidspunktet for angrebet, nu hvor midtvejsvalget i USA står for døren 8. november.

»Det sætter hele det vigtige valgforløb i et meget ubehageligt lys,« fortæller han.

Motivet bag angrebet er endnu uklart, og politiet samt FBI holder kortene tæt ind til kroppen.

FBI-agaenter ses foran Nancy og Paul Pelosis hjem. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere FBI-agaenter ses foran Nancy og Paul Pelosis hjem. Foto: CARLOS BARRIA

For Jakob Illeborg er det dog vigtigt at huske på, at dette sker i skyggen af angrebet på kongressen, som fandt sted 6. januar 2021.

»Og i skyggen af trusler fra det yderste højre fra MAGA-republikanerne (Make America Great Again, red.). Det er ikke, fordi det nødvendigvis er dem, der står bag, men der er en betændt stemning i USA før det her valg.«

»Skulle det vise sig, at det på en eller anden måde er politisk motiveret, så er det en potentiel ild til en krudttønde. Under alle omstændigheder er det selvfølgelig dramatisk,« fortæller B.T.s internationale korrespondent.

Nancy Pelosi er en amerikansk politiker og blev valgt for Det Demokratiske Parti fra 2007. Siden 2019 har hun været formand i Repræsentanternes Hus og er dermed placeret umiddelbart efter præsidenten og vicepræsidenten i USAs politiske rangorden.

Ifølge Bill Scott, chef for San Franciscos politiafdeling, vil den mistænkte i angrebet på Paul Pelosi vil blive anklaget for blandt andet drabsforsøg og overfald med et dødbringende våben. Det skriver The Guardian.