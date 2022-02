»Hvis det sker, så kan det sende en radioaktiv sky ind over store dele af Europa.«

Sådan lyder meldingen fra B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg om den risiko, man lige nu står overfor, efter russisk militær er gået ind i Ukraine via grænsen ved Tjernobyl. Torsdag aften blev det bekræftet, at Rusland har indtaget området.

Det har først og fremmest resulteret i øget radioaktiv stråling fra Tjernobyl i den nordlige del af landet – men ender et missil eller en raket et forkert sted, så kan det have voldsomme konsekvenser.

»Allerede at kampene foregår er kritisk – det virkelig farlige er, at en af reaktorerne er kapslet ind – den kapsel reddede i sin tid verden fra en forfærdelig katastrofe – men radioaktiviteten er fortsat til stede derinde,« siger Jakob Illeborg, der for få dage siden selv var i Tjernobyl-området.

Jakob Illeborg besøgte Tjernobyl for få dage siden.

»Rammer et missil, så kommer der en meget farlig radioaktiv sky ind over ikke kun Ukraine, men også resten af Europa.«

Han understreger, at han dermed ikke konstaterer, at russerne har til hensigt at ramme kapslen, men at et vildfarent missil kan ramme den.

»Selv hvis den ikke rammes direkte, så er dens konstruktion så skrøbelig, at det kan ødelægge den og radioaktiviteten slippes løs,« siger Jakob Illeborg.

»Det at der overhoved er militær aktivitet er yderst kritisabelt,« fortsætter han.

Her ses den indkapslede reaktor. Foto: Jakob Illeborg

Fredag meddelte Ukraines atomare tilsyn, at det har registreret et forøget strålingsniveau fra stedet, hvor det nedlagte atomkraftværk ligger, hedder det. Eksperterne i tilsynet har ikke meddelt yderligere detaljer om, hvor meget strålingsniveauet er steget, men de siger, at den ændrede stråling skyldes, at tungt militært udstyr i området har hvirvlet radioaktivt støv op i luften.

Sker det, at artilleri rammer den indkapslede reaktor, så kunne man forestille sig, at myndighederne ville evakuerer områderne omkring – blandt andet Kiev, der ikke ligger mange kilometer fra Tjernobyl.

Men det vil ikke kunne lade sig gøre, forklarer Jakob Illeborg.

»Man kan ikke komme ud fra byen. Vi er fanget her, så det vil have enorme konsekvenser,« siger han fra et hotel i Kiev.