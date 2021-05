Han var udset til at være manden, der skulle samle Labour-partiet efter flere år med interne uoverensstemmelser. Men meget tyder på, at Keir Starmer ikke har evnet opgaven.

Han har i hvert fald ikke fået den opbakning fra vælgerne ved torsdagens engelske regionalvalg, som både han og partiet havde håbet på. Det fortæller B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Resultaterne fra de lokale valgsteder tikker løbende ind fredag, og her har særligt én by fanget korrespondentens interesse. For i det nordlige England ligger arbejderbyen Hartlepool, som traditionelt set altid har støttet Labour.

»Lige indtil Boris Johnson og de konservative vandt byen i 2019. Dengang brød han den såkaldte 'røde mur,' og det var meget vigtigt og meget symbolsk for Labour at vinde den tilbage ved valget torsdag. Men det lykkedes ikke,« fortæller Jakob llleborg.

Labour-leder Keir Starmer ser ud til at være regionalvalgets store taber. Her forlader han sit hjem i London tidligere i dag. Foto: Tolga Akmen/AFP Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Labour-leder Keir Starmer ser ud til at være regionalvalgets store taber. Her forlader han sit hjem i London tidligere i dag. Foto: Tolga Akmen/AFP Foto: TOLGA AKMEN

I stedet har flertallet i byen endnu engang valgt at sætte krydset ved De Konservative Parti.

»Det vil sige, at på trods af et kaotisk Brexit og på trods af en kaotisk håndtering af coronakrisen, så vil de stadig hellere have Boris Johnson end Labour,« fortæller han.

Jakob Illeborg understreger, at det regionale valg ikke kan sidestilles med parlamentsvalget, men ligesom resultatet af et kommunalvalg i Danmark også kan give et praj om, hvad vælgerne ville vælge til Folketingsvalget, så gør det samme sig gældende ved torsdagens engelske lokalvalg.

Derfor er dagens resultater også en kæmpe skuffelse for Labour-partiet.

Boris Johnson var selv på et charmeoffensiv i byen Hartlepool forud for valget. Her ses han sammen med Jill Mortimer, som vandt det ledige sæde i parlamentet for Det Konservative Parti. Foto: LEE SMITH Vis mere Boris Johnson var selv på et charmeoffensiv i byen Hartlepool forud for valget. Her ses han sammen med Jill Mortimer, som vandt det ledige sæde i parlamentet for Det Konservative Parti. Foto: LEE SMITH

»Hvis man ikke kan »bounce back,« når man har en helt ny og frisk leder, er han så overhovedet den rigtige leder? Og man kan være streng og sige, at det har vælgerne allerede besluttet, at det er han ikke,« siger Jakob Illeborg.

Keir Starmer overtog efter Jeremy Corbyn i 2020. På det tidspunkt var partiet ifølge Jakob Illeborg særdeles splittet, for Jeremy Corbyn havde drevet det ellers så midtersøgende parti så langt mod venstre, at flere medlemmer havde svært ved at se sig selv i partiet.

Det var Keir Starmers opgave at samle de to fløje, og torsdagens valg var hans helt store generalprøve – en prøve, der efter alt at dømme mislykkedes. Derfor vurderer Jakob Illeborg, at partiet lige nu må se i øjnene, om Keir Starmer er den rigtige leder for partiet.

Det er både valg til byråd, til borgmesterposter og enkelte pladser i parlamentet, som englænderne har stemt om torsdag den 6. maj. Foto: Lee Smith Foto: LEE SMITH Vis mere Det er både valg til byråd, til borgmesterposter og enkelte pladser i parlamentet, som englænderne har stemt om torsdag den 6. maj. Foto: Lee Smith Foto: LEE SMITH

»Han har været – måske med vilje – meget vag på, hvad hans holdning er til Brexit, og hvad hans holdning er til Boris Johnsons coronakurs. Det har betydet, at vælgerne ikke kan mærke ham.«

»Hvis det i forvejen var vanskeligt for ham og for partiet, tror jeg ikke engang, at op ad bakke rækker længere. Nu er det op ad et bjerg,« siger Jakob Illeborg.

Spørgsmålet er derfor også, om partiet i virkeligheden er stærkt nok til fortsat at have sin berettigelse.

»Det her er jo en kæmpe fjer i hatten på Boris Johnson – at de ikke bliver straffet for håndteringen af hverken Brexit eller covid-19. Så hvis man er Labour-mand i England i dag, tror jeg, man tænker, om partiets ret er ved at være ovre. Det er mange år siden, de har været ved magten,« lyder det fra Jakob Illeborg.