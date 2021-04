Præsident Joe Biden lover at halvere USAs udslip af drivhusgasser inden 2030, og det er et »meget vigtigt signal« til resten af verden, der kan vise sig som et skelsættende øjeblik.

Sådan lyder det fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, som i øjeblikket befinder sig i USA.

»Vi kan ikke vide, hvad det præcis kommer til at betyde endnu, men det er et meget vigtigt signal, og det sender USA tilbage i den globale førertrøje,« lyder det fra Jakob Illeborg.

Joe Biden og USAs forsøg på igen at genetablere sig som global leder i kampen mod klimaforandringer sker efter, at den tidligere præsident Donald Trump trak det store land ud af de fælles internationale bestræbelser på at modvirke klimaforandringer på grund af drivhusgasser.

»Under Donald Trump havde man nærmest en klimafornægter, og nu har man så slået en baglæns kolbøtte. Det er også interessant, at det her er langt mere ambitiøst end under Barack Obama,« siger Jakob Illeborg videre om Joe Bidens udmelding fra åbningen af et virtuelt klimatopmøde.

Samtidig er der ifølge Jakob Illeborg heller ikke nogen tvivl om, at Joe Bidens ambitiøse mål også vil kunne få flere lande verden over til at følge trop.

»Hvis USA går forrest, så går de andre lande med. Vi ved allerede nu, at lande som Sydkora og Japan har i sinde at tilslutte sig. Så det kan blive et skelsættende øjeblik.«

Også Kina ser ud til at gå i samme retning.

Kinas præsident, Xi Jinping, lover i sine indledende bemærkninger ved et virtuelt klimatopmøde, at hans land meget stringent vil kontrollere forbruget af kul i de kommende fem år og nedsætte kulforbruget fra 2026 til 2030.