I Afghanistan er den islamiske bevægelse Taleban gået i kamp mod afghanske regeringsstyrker. En kamp om at få kontrollen over de større byer.

For lørdag er der kamp i den sydlige Helmandprovins og omkring byen Lashkar Gah, kan lokale embedsmænd fortælle.

Men det er ikke de eneste områder, som Taleban er optaget af.

For den afghanske by Kandahar er også omringet af den islamiske bevægelse, og det går især udover lokalbefolkningen.

Der er især en frygt for, at mændene i byen bliver henrettet. Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent

»Lige nu er der offensiver i gang rundt om Kandahar. Det vil være en meget stor sejr, hvis det lykkes for Taleban, der allerede sidder på et geografisk stort område i Afghanistan,« lyder det fra B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

Men udover at det for Taleban vil være en stor gevinst at overtage provinsbyen, betyder det også, at afghanerne i området frygter for deres liv.

Derfor har flere afghanere valgt at flygte fra området med livet som indsats, hvor andre er strandet inden døre, da gaderne er mineret. Og ønskescenariet for talebanerne er netop, at afghanerne bliver i byen, fortæller B.T.s korrespondent:

»De bruger den taktik, de altid har brugt – at skræmme lokalbefolkningen fra vid og sans. Alle der står imod, gør det med livet som indsats. Et rædselsregime, der er hårde i filten.«

En afghansk sikkerhedsofficer står klar ved Kandahar, Afghanistan 19. juli. Foto: EPA/M SADIQ

Det på trods af, at Taleban har sagt, at de vil skåne folks liv, herunder også dem der har støttet vestlige styrker, hvis de blot siger undskyld.

»Det har nogle gjort, men nogle af dem er her ikke længere,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Derfor er folk bange for, at talebanere løber ind og henter folk ud af husene. Der er især en frygt for, at mændene i byen bliver henrettet.«

Nogle af dem, der har valgt at flygte fra området er 21-årige Kawsar Sama og hendes familie:

»Det er for farligt at sende sine børn i skole. De kan kun gå på markedet, hvis de absolut skal, og selv her vil mange af butikkerne være lukket ned. Livet er stoppet,« fortæller afghaneren til mediet Al-Jazeera fra sit midlertidige hjem i hovedstaden Kabul.

I selve byen kan en 23-årig mand fortælle, at der er krig hele vejen rundt om byen.

Provinsbyen er kommet i Talebans søgelys efter de amerikanske styrker begyndte at trække sig ud af Afghanistan fra maj måned i år. USAs præsident Joe Biden har endda udtalt, at alle soldater vil være ude af landet senest 11. september – 20 år efter al-Qaedas angreb mod USA.

Det betyder, at amerikanerne sender bomber mod talebanerne fra luften, men at de ikke har mænd på jorden.

Og allerede kort efter udmeldingen fra USA havde Taleban erobret fire distrikter forskellige steder i landet. Blandt andet et tæt på den afghanske hovedstad Kabul. Og nu prøver de at erobre flere.

»Det er et skrækscenarie for den afghanske regering, hvis Kandahar og andre større provinsbyer falder. Det samme gælder hovedstaden Kabul.«

For hvis det lykkes for Taleban, vil det ifølge Jakob Illeborg betyde, at Afghanistan vil vende tilbage til 'middelalderlige' tilstande, som tidligere har præget det hårdt prøvede land.

»Det er en skæbnekamp, og det er allermest de lokale skæbner, der står på spil. Det er barske vilkår, som jeg desværre ikke tror har kulmineret endnu.«

Derfor må tiden vise, om det internationale samfund vil reagere på Talebans offensiv, og dermed holde hvad der blev lovet for 20 år siden, da vesten gik ind i Afghanistan, eller om de vil forholde sig passive, lyder vurderingen fra korrespondenten.