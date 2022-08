Lyt til artiklen

Hvis du går efter kongen, så er det en god idé ikke at ramme ved siden af.

Nogenlunde sådan siger gangsterkarakteren Omar Little fra den kendte tv-serie 'The Wire' om rivalernes forsøg på at få ham af vejen.

Og det råd må man håbe, at den øverste ledelse i FBI har fulgt, da man planlagde nattens ransagning af Donald Trumps luksuriøse domicil i Palm Beach i Florida, Mar-a-Lago.

Sådan opsummerer B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg situationen efter en historisk aktion mod en tidligere præsident.

Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard

For hvis FBI-agenterne ikke har fundet beviser for, at Donald Trump har begået noget kriminelt, har man kastet benzin på et gigantisk bål, som kan vise sig at være umuligt at slukke, mener han.

»Vi må antage, at FBI's ledelse har planlagt det her omhyggeligt og har haft en klar forventning om, hvad man ville finde i Donald Trumps hjem. For de ved jo godt, at det er helt uden fortilfælde, at man ransager en tidligere præsidents hjem,« siger Jakob Illeborg således.

»Det er meget stort og meget dramatisk. Det kan ikke overdrives, og uanset hvad man har fundet eller ikke fundet, så viser det, hvor farlig en situation USA står i,« vurderer han.

Jakob Illeborg forklarer, at man endnu ikke ved, hvad der har fået FBI til at ransage Donald Trumps hjem, for den tidligere præsident undersøges i forvejen i forbindelse med mindst to forskellige sager – hans rolle i optøjerne eller det mislykkede kupforsøg ved Kongressen i Washington 6. januar sidste år og så en lidt ældre sag om mulig ejendomssvindel.

»Mange højtstående republikanere – og ikke kun den ekstreme højrefløj – taler allerede nu åbent om, at ransagningen viser, at FBI styres af en slags 'deep state', som består af demokrater, som i det skjulte sidder på magten i USA uden om demokratiet,« siger Jakob Illeborg.

»Det er meget bemærkelsesværdigt, at folkevalgte, som selv er en del af det amerikanske politiske system, nu offentligt melder ud, at man ikke længere har tillid til, at det amerikanske demokrati virker,« siger Jakob Illeborg.

»Det er meget farligt, og demokratiet kommer til at stå sin prøve nu. Jeg frygter virkelig for den potentielle udvikling herfra. Det kan meget nemt ende i vold,« tilføjer han.

PALM BEACH, FL - AUGUST 08: A man holding a sign that reads Fake News is CNN stands next to Michael Williams, an anchor of Channel 5 WPTV (NBC affiliated) as he waits to go live outside of the home of former President Donald Trump at Mar-A-Lago on August 8, 2022 in Palm Beach, Florida. The FBI raided the home to retrieve classified White House documents. Eva Marie Uzcategui/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: Eva Marie Uzcategui Vis mere PALM BEACH, FL - AUGUST 08: A man holding a sign that reads Fake News is CNN stands next to Michael Williams, an anchor of Channel 5 WPTV (NBC affiliated) as he waits to go live outside of the home of former President Donald Trump at Mar-A-Lago on August 8, 2022 in Palm Beach, Florida. The FBI raided the home to retrieve classified White House documents. Eva Marie Uzcategui/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: Eva Marie Uzcategui

Inden de mange millioner af Trump-støtter finder høtyvene og automatvåben frem og marcherer mod Washington, pointerer Jakob Illeborg imidlertid, at den øverste chef for FBI, Christopher Wray, faktisk er udpeget af Donald Trump selv tilbage i august 2017.

»Det er ikke sådan, at FBI nu er forpligtet juridisk til at melde ud, hvad efterforskningen handler om, eller hvad man eventuelt har fundet på Mar-a-Lago. Men mon ikke det er en god idé, at de løfter noget af sløret for, hvad der er foregået,« vurderer Jakob Illeborg.

»Alles øjne vil nu rette sig nu mod Christopher Wray og FBI og det amerikanske justitsministerium, og man må på deres vegne håbe, at de har fundet afgørende beviser mod Donald Trump under ransagningen,« siger Jakob Illeborg.

»Uanset hvad vil det sætte scenen for både de kommende midtvejsvalg om tre måneder og den efterfølgende kamp om at blive den næste republikanske præsidentkandidat. Donald Trump har længe antydet, at han har tænkt sig at stille op igen i 2024,« konstaterer Jakob Illeborg.