Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Hun skal føre en politik, som hun selv var modstander af.«

Efter Boris Johnson valgte at trække sig som premierminister og formand for det konservative parti i Storbritannien, har der været kamp om pladsen som efterfølger.

Og efter en længere afstemning står Liz Truss og Rishi Sunak tilbage – mandag bliver det afgjort, og meningsmålingerne peger på Liz Truss som arvtager efter Boris Johnson.

»Jeg tror ikke, at der er mange, der for et halvt år siden, havde regnet med, at hun skulle være premierminister,« fortæller Jakob Illeborg til B.T.

Ved de indledende afstemninger blandt de konservative parlamentsmedlemmer stod Liz Truss ikke særlig stærkt i forhold til Rishi Sunak.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche Vis mere Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche

»Hun er ikke nødvendigvis elsket af sine egne i parlamentet.«

Men den sidste og afgørende afstemning er ikke bestemt af de konservative parlamentsmedlemmer – den er bestemt af det konservative parti. Det er derfor, at hun står til at vinde.

Liz Truss er en meget atypisk konservativ politiker, og på mange måder er hun Boris Johnsons modstykke.

Hun kommer ikke ud fra en konservativ familie, og hun var medlem af liberaldemokraterne, inden hun blev konservativ. Og da briterne skulle stemme om Brexit, stemte Liz Truss for, at Storbritannien skulle blive. Det er derfor uvist, hvad hun står for, og bliver hun valgt som formand for det konservative parti, og dermed også premierminister, skal hun med andre ord forsvare en politik, hun selv stemte imod.

»Hun siger selv, at hun er en arving til Margaret Thatcher,« siger Jakob Illeborg.

Bliver Liz Truss valgt, får hun det hårdt. For udover en inflation på 11 procent kæmper Storbritannien også stadigvæk med Brexit og covid-19, der ramte landet meget hårdt.

»Storbritanniens fremtid er usikker, og hun skal være ankermand. Det er en svær opgave,« fortæller Jakob Illeborg.

Ifølge Jakob Illeborg er flere internt i det konservative begyndt at vædde om, hvorvidt hun overhovedet holder frem til næste valg, fordi oddsene er så meget imod hende.

»Hun har det med sig, at hun kun kan overraske positivt. Men meningsmålingerne peger på Labour,« afslutter Jakob Illeborg.