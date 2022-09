Lyt til artiklen

Liz Truss har en plan.

Efter adskillige år med stagnation skal massive skattelettelser til de rigeste og markant bedre forhold for erhvervslivet igen gøre Storbritannien til et attraktivt sted for de store investorer.

Men den nye premierminister vil finansiere de kommende års store skattelettelser med lån i en hidtil uset størrelsesorden.

Og det gør planen til et gamble helt ud over det sædvanlige, vurderer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Liz Truss' plan er tydelig. Hun vil vriste sig endeligt fri af det, som de britiske konservative tidligere anså som EU's lænker, og trække investorerne tilbage fra Europa,« siger Jakob Illeborg.

»Men det er et meget, meget stort gamble. Hun kaster virkelig alt ind på det, og hvis det ikke for alvor lykkes, så kan det gå rigtig, rigtig galt,« vurderer han desuden.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T.

Indtil videre ser det ikke ud til, at de internationale kapitalmarkeder er overbevist om, at Liz Truss' plan vil virke.

Det britiske pund fortsætter med at falde til nye, historisk lave niveauer over for dollaren oven på præsentationen af de store skattelettelser i sidste uge.

»Nogle gange skal markedet lige have lidt tid til at trække vejret, så de også indser, at det måske kan virke. Det ser det bare stadig ikke ud til, at de tror på endnu,« siger Jakob Illeborg.

»Liz Truss har brug for, at der kommer markante fremskridt inden for relativt kort tid. Hun og regeringen kan ikke overleve på sigt, hvis ikke der kommer nogle positive nyheder på den front,« understreger han og henviser til de enorme problemer med inflation og massive prisstigninger på el og energi, som almindelige briter står med netop nu.

»Der skal afholdes valg senest i 2024, og det får Truss mere end vanskeligt ved at vinde, hvis ikke briterne snart oplever på egen krop i deres dagligdag, at tingene bliver nemmere,« siger Jakob Illeborg.