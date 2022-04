Storbritanniens nye planer om modtagecentre for asylansøgere i Rwanda er kopieret fra Danmark, siger B.T.s internationale korrespondent.

Storbritannien vil indføre et verdensførende nyt asylsystem, som minder gevaldigt om de planer, den danske regering har luftet i fire år.

Premierminister Boris Johnson har torsdag præsenteret sine planer for et nyt system for den britiske offentlighed.

Planerne indebærer blandt andet oprettelsen af modtagecentre for asylansøgere i Storbritannien på lokationer små 6.000 kilometer væk i Rwanda i det centrale Afrika.

Boris Johnsons plan lyder utroligt meget som noget, vi her i Danmark har hørt ved flere lejligheder og i en snart længere årrække fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, pointerer B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, som har base i London.

»Det ser godt nok ud til, at de har kopieret de danske tanker, og nu bliver briterne så de første, som forsøger at føre det ud i livet,« siger Jakob Illeborg.

»Det betyder jo så også, at Storbritannien må forventes at komme til at skulle tage de retssager omkring menneskerettigheder, som med sikkerhed vil blive igangsat,« tilføjer han.

Men i Danmark, hvor der er indkaldt til møde mellem regeringen og Folketingets partier omkring asylsystemet, følger man med statsgaranti med i udviklingen i Storbritannien, konstaterer Jakob Illeborg.

Han kalder det samtidig første skridt i et paradigmeskift i europæisk flygtningepolitik.

»Da Mattias Tesfaye første gang luftede tankerne for nogle år tilbage, blev der grinet af det rundt omkring,« erindrer Jakob Illeborg.

»Det var voldsomt kontroversielt, og man troede simpelthen ikke på, at det havde gang på jord. Men nu er det virkelighed. Og nu griner ingen,« siger Jakob Illeborg.

B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg. Foto: Jon Wiche. Vis mere B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg. Foto: Jon Wiche.

Jakob Illeborg pointerer samtidig, at han selv talte med Mattias Tesfaye for B.T. i november 2021 og spurgte ind til ministerens reaktion på britiske planer om at benytte Albanien som værtsland for modtagecentre for asylansøgere.

Ved den lejlighed blev der talt om en pris på 700 millioner pund om ugen eller en samlet pris pr asylansøger på cirka £100,000. Det svarer til cirka 900.000 danske kroner pr ansøger.

Dengang sagde Mattias Tesfaye blandt andet til B.T.:

»Det er mange penge, men asylsystemet er også meget dyrt, som det er i dag«.

»Vi har meget store udgifter til tolke og indkvartering af asylansøgere. Hvis de får asyl, så viser statistikken, at de vil være en nettoudgift for Danmark mange år frem, og selv hvis de får afslag, så koster det staten flere hundrede tusinde kroner om året, indtil de kan blive sendt hjem. Det her tiltag kan sagtens komme til at spare briterne penge på sigt,« sagde Mattias Tesfaye i november.

Jakob Illeborg forestiller sig, at prisen for at sende asylansøgere til Rwanda formentlig ikke er lavere end de tal.

Og han mener, at ministerens reaktion på mulige omkostninger i den størrelsesorden siger noget om, hvor motiveret man er for at lave om på asylsystemet.

»Der er ingen tvivl om, at det nuværende system har vist sig utilstrækkeligt i de senere år. Men om det her er en brugbar løsning for Storbritannien, Danmark og resten af Europa på lidt længere sigt, det er det for tidligt at sige,« konstaterer Jakob Illeborg.