»De kommende måneder vil hele verden følge udviklingen i Island nøje.«

Sådan lyder det fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg. Og det er der én bestemt grund til:

At Island er det perfekte pilotprojekt for udrulningen af de omstridte coronapas – eller vaccinepas, om man vil.

Island var det første land i verden til at indføre et coronapas – en ordning, som også den danske regering onsdag morgen søsatte på et pressemøde i Finansministeriet.

Men når udviklingen i Island vil blive fulgt særlig tæt, skyldes det ifølge Jakob Illeborg også en anden afgørende faktor.

»Island er oplagt som pilotprojekt for vaccinepasset, og om det kommer til at fungere efter hensigten, fordi befolkningen er på beskedne 350.000. Det gør det muligt at udrulle vaccinationerne og dermed vaccinepasset hurtigt,« siger Jakob Illeborg.

Han fortæller, at der har været stor interesse for at erhverve sig et vaccinepas i Island, hvor det – præcis som det bliver tilfældet her i Danmark – er en digital løsning.

»Der har ikke været udbredt vrede over risikoen for at opdele befolkningen i A og B-hold. I stedet ser de fleste islændinge vaccinepasset som en mulighed for at kunne genåbne samfundet hurtigere,« siger Jakob Illeborg.

Foreløbig er omkring 4.800 islændinge blevet færdigvaccineret med to stik.