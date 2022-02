»Jeg ved ikke, hvor længe vi kan blive ved med at tale sammen over telefonen.«

Sådan lyder det fra B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg tidlig lørdag morgen – og baggrunden er gruopvækkende.

Natten til lørdag har russerne strammet grebet om Ukraines hovedstad Kiev, hvor Jakob Illeborg netop nu befinder sig. Og selvom han har forsøgt at få lidt tiltrængt søvn, har han bemærket, at krigen nu er inde i selve millionbyen.

»Det har været en nat præget af brag og luftalarmer. Kampene er intensiveret rundt om byen, og der er nu også intense gadekampe på flere Kievs lange, brede og lige avenuer. Fra gadehjørne til gadehjørne. Det er blodigt og voldsomt,« siger Jakob Illeborg.

Han fik et ukrainsk nummer, da han ankom til landet for at dække det, der i første omgang var en diplomatisk krise – og som siden har udviklet sig til den største landkrig i Europa siden Anden Verdenskrig efter at russerne natten til torsdag indledte en invasion af Ukraine.

De seneste dage har linjen til Illeborgs ukrainske nummer i lange perioder været død – og han forventer, at det snart kan blive svært at kommunikere med omverdenen fra Ukraine.

»Både det ukrainske mobilnet og internettet har været lagt ned i lange perioder, og spørgsmålet er, om russerne ikke også vil forsøge at lukke ned for alle andre telefonlinjer,« siger Jakob Illeborg.

»Hvis russerne kan cutte al kommunikation med omverdenen, kan de i vid udstrækning gøre, hvad de vil i Kiev og resten af Ukraine. Det er foruroligende,« fortsætter han.

Så det vil ikke komme bag på B.T.s internationale korrespondent, hvis det snart kun er muligt for ham – og alle andre, som vil i telefonisk kontakt med personer uden for Ukraine – at kommunikere via beskeder sendt fra satellittelefoner.

Især én ting gør Jakob Illeborg bekymret for det scenario.

»Det er foruroligende at russerne for få dage siden forsikrede, at de kun ville rykke ind i det østlige Ukraine. Ja, de kaldte det 'latterligt', da amerikanerne på baggrund af efterretninger meldte ud, at en invasion af hele Ukraine i fuld skala var under opsejling. Russerne har løjet om deres hensigter, og det efterlader én med en ubehagelig fornemmelse af, hvordan de vil agere, når de får kontrollen over Kiev og resten af Ukraine,« siger han.

Endnu vejrede Ukraines flag over parlamentet i Ukraine lørdag morgen, men det kan være et spørgsmål om kort tid – måske endda kun et spørgsmål om timer – før Kiev falder ifølge Jakob Illeborg.

Hvad der derefter sker, ved ingen.

