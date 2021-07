»Det minder om en krigszone.«

Ordene er Jakob Illeborgs, B.T.s internationale korrespondent, der står midt i et af katastrofeområderne i det vestlige Tyskland.

Han beretter fra en lille landsby ved navn Neukirchen om katastrofale ødelæggelser. Vandet er ved at trække sig tilbage, men i gaderne flyder det fortsat med biler, møbler og andet inventar.

Der er voldsomme ødelæggelser. Beboerne er konfuse, rådvilde og chokerede på samme tid.

Hundredevis af bygninger har taget stor skade af oversvømmelserne. Foto: CHRISTOF STACHE Vis mere Hundredevis af bygninger har taget stor skade af oversvømmelserne. Foto: CHRISTOF STACHE

»Jeg har snakket med en grønthandler. Han har mistet alt, og han sagde, at han ikke vidste, hvordan han nogensinde skulle komme oven på igen.«

Illeborg kalder det for en tragedie og en katastrofe, men det mest skræmmende er, at han kun befinder sig på grænsen til et af de hårdest ramte områder.

Få kilometer derfra er der byer, hvor det står endnu værre til.

Byer, som er ufremkommelige, og hvor der heller ingen dækning er.

Derfor er der i skrivende stund også mange savnede. I Neukirchen er folk blevet evakueret til. Men de er slet ikke i stand til at komme i kontakt med deres nære fra de oversvømmede byer.

»En anden kvinde, som jeg har talt med, og som normalt bor fem kilometer herfra, aner ikke, hvad hun skal tilbage til. Har hun overhovedet en bolig mere - og hvad med hendes familie og venner? Hun er sønderknust.«

Uvejret og de medfølgende oversvømmelser har sendt nationen i chok. I skrivende stund har mere end 150 mistet livet i Tyskland og Belgien.

Og mens uvejret efterhånden er overstået og driver ned over Alperne, er redningsarbejdet undervejs i det tyske. Det frygtes, at man kun har set toppen af isbjerget, hvad angår skader og omkomne.

En gade i Bad Neuenahr-Ahrweiler er slet ikke til at genkende. Foto: CHRISTOF STACHE Vis mere En gade i Bad Neuenahr-Ahrweiler er slet ikke til at genkende. Foto: CHRISTOF STACHE

Efter chokket kommer bearbejdelsen, og her er man allerede begyndt at spekulere over, om myndighederne reelt set kunne have afværget dele af katastrofen. For meteorologer kom med advarsler om det voldsomme vejr flere dage i forvejen, og det har fået spørgsmålene til at rejse sig:

»Mange blev evakueret onsdag og torsdag. Men hvorfor blev de ikke evakueret før? Skulle beredskaberne have været der før, og hvorfor kom de så sent? Regeringen siger, at det skyldes en række omstædigheder, og at de ikke kunne have forestillet sig, at det blev så voldsomt,« lyder det fra Illeborg.

Nu skal et bjerg bestiges i form af oprydningsarbejdet. Skaderne skal gøres op. Og det bliver en dyr omgang:

»Der venter et reparationsarbejde, og der bliver tale om et monster-milliard beløb. Der er hele byer, der er ødelagt. Selv i byerne, der kun er delvist ødelagt, bliver omkostningerne afsindige.«