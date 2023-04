Lyt til artiklen

Med ordene »[...] make America great again« sluttede Donald Trump for kort tid siden, omkring klokken 02:55 natten til onsdag, sin tale.

Den første, siden han tirsdag var i retten i New York.

Og for B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, var der ingen tvivl om, hvad talen viste:

Donald Trump vil bruge tiltalen mod ham meget, meget aktivt.

»Vi blev klogere på, at han har tænkt sig at bruge tiltalen mod ham som et anker i det, han ser som en frihedskamp,« siger Jakob Illeborg.

»Det bliver så lagt sammen med andre ting, vi har hørt før, som påstanden om valgsnyd, påstanden om at Biden og andre venstreorienterede er ved at ødelægge USA. Og til sammen skal det så vise et billede af, at der er behov for Trumps genkomst for at redde nationen.«

Donald Trump brugte store dele af sin lidt over en halv time lange tale på rase over anklagerne.

Trump sagde også, at han havde fået en 'Trump-hadende dommer'.

»Jeg troede aldrig, at noget som dette kunne ske i USA. Den eneste forbrydelse, jeg har begået, er frygtløst at beskytte vores nation fra dem, der vil ødelægge den,« sagde han blandt andet.

Under talen, der varede under 30 minutter, kaldte han også anklagerne imod ham for indblanding i det amerikanske valg.

Jakob Illeborg understreger, at der er lang tid, til retssagen fortsætter. Vi skal faktisk helt frem til august eller efteråret, før der er deadlines for parterne. Og næste fysiske retsmøde er i december.

»Men det her bliver selve omdrejnsngspunktet for Trumps forsøg på en raketaffyring for sin valgkampagne. Det bliver interesant at se folkestemningen, især blandt republikanerne, over de næste uger og dage.«

Han vil igen være hovedpersonen og frelseren i en kamp for Amerika og friheden, fornemmer man.

»Han iscenesætter sig selv som løsningen på alle problemerne. Under talen nævnte han, at verden er tæt på atomkrig, og at Biden er sværtet ind i det hele. Den eneste måde man kan redde ikke bare USA men hele verden på er at Trump bliver præsident igen, lyder det. Og det kommer vi til at høre igen og igen den næste tid,« forudser Jakob Illeborg.

Det var omkring klokken 13.30 lokal tid tirsdag, at Donald Trump gik ind i retsbygningen i New York. Umiddelbart efter mødet i New York løftede statsadvokat Alvin Bragg sløret for nogle af de nærmere detaljer i anklagerne.

Han oplyste blandt andet, at Trump skal have betalt tys-tys-penge til to forskellige kvinder og en tidligere dørmand i Trump Tower.

Trump afviser alt.