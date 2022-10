Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Vesten og Ukraine er nødt til at skride til handling for at få stoppet de iranske kamikazedroner, som Rusland mandag benyttede til at angribe civile områder i Kyiv.

Sådan lyder meldingen fra udenrigsminister Jeppe Kofod, som melder sig klar til at indføre sanktioner over for Iran ovenpå mandagens angreb.

»Arbejdet med at stoppe dronerne kommer til at ske på flere fronter,« mener B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Den ene er selvfølgelig, at man vil forsøge at hjælpe Ukraine med at få dem skudt ned. Og en anden er, at man vil stoppe forsyningen af dronerne til Rusland,« tilføjer han.

I den forbindelse er det interessant at se på situationen i Iran lige nu, understreger Jakob Illeborg.

»Præstestyret er relativt presset i øjeblikket. Demonstrationerne for kvinders rettigheder er fortsat i en måned nu på trods af en meget hårdhændet håndtering fra myndighederne,« siger Jakob Illeborg.

»Det forlyder fra Iran, at styret skælver, fordi det er blevet ved meget længere, end man havde troet. Og det er altså meget sværere at håndtere unge kvinders demonstrationer end mere klassiske politiske modstandere,« mener han.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg. Foto: Ida Marie Odgaard

Nu bliver man også presset udefra, konstaterer Jakob Illeborg, som imidlertid peger på et paradoks.

»Der er ingen tvivl om, at mange i Iran nok havde efterspurgt et større bidrag fra Vesten i forhold til at presse styret i forhold til kvindernes rettigheder,« siger Jakob Illeborg.

»De mener, at Vesten har tøvet lige rigeligt. Men nu, hvor det går ud over Ukraine, så kan Vesten tilsyneladende reagere hårdt og med det samme,« forklarer han.

Afgørende for det iranske styre er imidlertid om man kan opretholde et massivt salg af olie til især Kina.

»Så længe Kina fortsat vil aftage olie, går det nok, set med styrets øjne. Så lige nu afhænger det meget af, hvordan Vesten vil forsøge at presse Kina i forhold til Iran,« understreger Jakob Illeborg.

»Iran er Mellemøstens største våbeneksportør, og det forlyder, at de nu skal til også at levere missiler til Rusland. Og selvom Vesten kan fordømme Iran, så er der ikke så meget mere, vi kan gøre,« konstaterer Jakob Illeborg.

Irans udenrigsministerium afviser mandag at have nogen rolle i de angreb med kamikazedroner, som har fundet sted i Ukraines hovedstad, Kyiv.

Du kan følge B.T.s omfattende dækning af krigen i Ukraine i vores liveblog lige her.