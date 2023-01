Lyt til artiklen

Hvad Rusland havde forventet var et par uges invasion. Det er snart blevet til et helt år i krig.

Det tog ikke et par uger, og nu ser det igen ud til, at de skifter strategi, forklarer B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

Rusland har nemlig besluttet at skrotte general Sergej Surovikin, der for tre måneder siden blev udnævnt til øverstkommanderende i Ukraine. Han er nu næstkommanderende, og det er Ruslands forsvarschef, Valerij Gerasimov, der tager hans plads.

Sergej Surovikin blev indsat med tilnavnet 'General Armageddon' i russiske medier tilbage i oktober. Rusland forventede, at hans berygtede hensynsløshed ville vende kampene til russernes fordel.

Sergej Surovikin startede sin aktive militære karriere i Afghanistan i slutningen af 1980'erne. Her ses han sammen med Putin. Foto: MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREML Vis mere Sergej Surovikin startede sin aktive militære karriere i Afghanistan i slutningen af 1980'erne. Her ses han sammen med Putin. Foto: MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREML

Man fremhævede hans mange års kamperfaring fra de russiske krigsindsatser i Tadsjikistan og Tjetjenien i 1990erne, og i Syrien siden 2015.

»Det virker som om, man famler i blinde og ikke har haft en plan B. Nu prøver man noget nyt, efter et tilsyneladende fejlslået forsøg på at skræmme folk med General Armageddon,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Valerij Gerasimov er en mere konventionel general. Han har ikke samme hæslighedspræg over sig – han er hård, men ikke lige så hård.«

Jakob Illeborg forklarer, at Sergej Surovikin er kendt for sin brug af terror og luftvåben, mens den nyindsatte Valerij Gerasimov er kendt for at føre en mere traditionel krig fra jorden.

Valerij Gerasimov er den nyeøverstkommanderende i Ukraine. Foto: MIKHAIL KIREYEV Vis mere Valerij Gerasimov er den nyeøverstkommanderende i Ukraine. Foto: MIKHAIL KIREYEV

»Vi ved selvfølgelig ikke, hvordan Ruslands strategi med den nye general kommer til at se ud. Men man kan se det som et tegn på, at Rusland vil virke mindre brutal og derved stille sig bedre blandt verdens topmagter,« siger han og henviser til de seneste måneders massive ødelæggelser på Ukraines infrastruktur.

Men én ting er sikker: Resten af verdens topmagter, og selvfølgelig også Ukraine, følger med i, hvad Ruslands næste træk bliver.

»Der har længe været rygter om, at Rusland kunne finde på at rykke ind i Kyiv. Det er måske det skift i strategien, der skal til for, at det bliver en realitet,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Valerij Gerasimov burde måske styre slagmarken bedre.«

Selvom Ruslands kommende strategi er umulig at forudsige, så står én ting klart for Jakob Illeborg, efter man har skiftet den øverstkommanderende i Ukraine ud:

»Det er klart et tegn på det, vi allerede godt ved: At krigen går skidt for Rusland. Men hvad den nye strategi er, er det brændende punkt.«