Nu sker det. Hele verdens øjne vil fra næste uge hvile på udviklingen i Storbritannien.

»Det er det øjeblik, vi allesammen har ventet på, hvor vi kan begynde at massevaccinere mod covid-19,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Storbritannien har som det første land i verden lyngodkendt en coronavaccine, og det forventes, at midlet – fra Pfizer og Biontech – allerede vil blive taget i brug fra mandag i næste uge. Måske endda før.

Det bliver i første omgang sundhedspersonale og ældre over 80 år på plejehjem og personalet her, der står forrest i køen til at få de to indsprøjtninger, der skal til.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, giver herunder et billede af, hvad det betyder for det britiske samfund, at man står foran at kunne vaccinere hele befolkningen mod coronavirussen.

Hvorfor er Storbritannien først?

»Det er de ironisk nok, fordi de er midt i den meget omtalte Brexit-proces. Normalt er det EMA, det europæiske agentur, der skal godkende nye præparater, men fordi Storbritannien er i en transitionsperiode på vej mod Brexit, har deres egne regulatorer sideløbende fået lov til at arbejde med det. Heri ligger selvfølgelig en symbolsk sejr for premiereminister Boris Johnson og hele hans Brexit-projekt i, at de bliver de første til at vaccinere. Det er da også bemærkelsesværdigt.«

Hvad betyder det for briterne, at de er først?

»De har været særdeles hårdt ramt både økonomisk og sundhedsmæssigt. Det er det land, der har brugt allerflest penge på at bekæmpe coronavirussen uden nogle nævneværdige resultater, og relativt set er landet det økonomisk hårdest ramte land i Europa lige nu. Så det vil bruges til politisk vinding fra Boris Johnsons side. Det er der ingen tvivl om.«

»Briterne har samtidig været med fremme i udvikling af Oxford-vaccinen (den anden af de tre kendte coronavacciner, red.), som bliver godkendt inden for måske en uge fra nu. Og så har de pludselig meget vaccine til rådighed – for de har sikret sig nok af den til at vaccinere hele Storbritannien. Den er meget billigere end Pfizer/Biontech-vaccinen, og også det kan betragtes som en sejr for deres videnskabsmænd og også for deres system, at de bliver de første.«

Og i forhold til resten af Europa?

»Det er først i slutningen af december og i begyndelsen af januar, at man i resten af EU regner med at have godkendelser på plads. Her kan man altså begynde at rulle det ud i begyndelsen af det nye år. Briterne har altså en måneds forspring, og det kan jo godt vise sig at være ret betragteligt i forhold til eksempelvis genåbning af økonomier. Hvis det virkelig lykkes dem at få vaccine-maskinen til at fungere, kan Storbritannien få et relativt stort forspring til resten af Europa og verden.«

Storbritanniens corona-bekæmpelse har hidtil været under hård kritik. Skal man være bekymret set i det lys?

»Det tror jeg ikke. For det første er det uafhængige regulatorer, sundhedsmyndighederne, der har godkendt det. Processen er god nok. Meget af det, der har ligget omkring Boris Johnson, er store løfter, der ikke er indfriet – og man skal være skeptisk om alt omkring Boris Johnsons store løfter – men den skulle være god nok. Vi ved, at Storbritannien har købt mange millioner af Pfizer-produktet.«

Er der nogle umiddelbare problemer i forhold til hurtigt at rulle vaccinen ud?

»Det er et problem med lige præcis Pzfizer-vaccinen i, at den skal opbevares meget koldt ved -70 grader og ikke tåler at blive flyttet for meget rundt. Det kan blive besværligt at få den ud på plejehjemmene, og omvendt kan det være besværligt og måske endda farligt at få de gamle plejehjemsbeboere ned til de 10 centre i landet, der skal varetage opbevaringen af vaccinen. Men det ændrer ikke på, at det er verdenshistorie, der skrives.«

