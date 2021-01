Hvem holder øje med hvem, når Joe Biden onsdag officielt bliver USAs 46. præsident?

»Vi kommer i den bizarre situation i morgen, at vi vil have sikkerhedsfolk, der hele tiden holder øje med sikkerhedsfolk. Grundlæggende bliver det en indsættelsesceremoni, der vil ligne noget, der kunne foregå i et diktatur meget langt væk,« siger Jakob Illeborg.

B.T.s internationale korrespondent befinder sig i øjeblikket i Washington, D.C., hvor en historie hos Washington Post har vakt opsigt: Ifølge en FBI-briefing skulle de højreorienterede aktivister og konspirationsteoretikere fra QAnon have diskuteret planer om klæde sig ud som soldater fra Nationalgarden for at infiltrere selve indsættelsesceremonien.

Og skulle det være tilfældet, kan det blive ligesom at finde en nål i en høstak med mere end 25.000 nationalgardister udkommanderet til regeringsbyen i disse dage. Det er flere, end USA tilsammen har udstationeret i Afghanistan og Irak i øjeblikket.

En Biden-tilhænger i gadebilledet i Washington DC, der ellers i overvejende grad ligger øde hen.

»Det er benzin på bålet i forhold til frygten for, at det i sig selv er problematisk med det kæmpestore sikkerhedsopbud,« siger Jakob Illeborg:

»Hvis der er 25.000 bevæbnede militærfolk, så er det godt nok svært at komme udefra og lave ballade – ja, jeg vil sige nærmest umuligt. Så frygten lige nu er helt sikkert 'the inside job': Enten at det er én, der giver sig ud for at være soldat – eller at der er en, to eller fem, der er med i styrken, men har andre planer om at gøre noget forfærdeligt.«

Det store sikkerhedsopbud er kommet i stand, efter at hundredvis af Trump-tilhængere 6. januar angreb Kongressen, som onsdag igen kommer i centrum til Joe Bidens indsættelsesceremoni.

Det bliver dog både på grund af begivenhederne for to uger siden og på grund af covid-19-restriktioner en særdeles nedskaleret begivenhed. På området foran Capitol Hill vil der i stedet for tusindvis af amerikanere i stedet være tusindvis af amerikanske flag, 'en mark af flag'. Se bare her (artiklen fortsætter under billederne):

'Field of flags'.

'Field of Flags'.

'Field of Flags' i mørke og oplyst.

Og i det hele taget vil der i den nedlukkede by, der har været i undtagelsestilstand siden 6. januar, ikke være mange til stede, når Joe Biden indsættes: Kun journalister, nogle få inviterede nøglepersoner – og altså 25.000 soldater fra Nationalgarden.

»Så når Washington Post så rapporterer, at de ved, at QAnon har haft planer om at klæde folk ud som nationalgardister, så er det da foruroligende. Er det alt, der var planer om?« spørger Jakob Illeborg, der understreger, at han i gadebilledet trods alt møder stor opbakning til soldaterne fra Nationalgarden:

»Men historien har jo set forfærdelige eksempler på noget lignende: Indira Ghandi blev i Indien myrdet af sin egen vagt, Anwar Sadat fra Egypten blev myrdet af nogle, der fremstod som hans egne. Så det er selvfølgelig sådan noget, man er bange for.«

Donald Trump har for længst meldt ud, at han trods kutymen og traditionerne ikke har tænkt sig at være til stede og overdrage embedet til sin efterfølger. Ja, faktisk vil han allerede have forladt Washington, D.C., når festlighederne går i gang.

»Det bliver en underlig og overgarderet indsættelse, hvor der desuden er skåret voldsomt ned på mange af de sædvanlige traditioner på grund af Trumps fravær. Men det passer måske meget godt til den mærkelige tid, vi er midt i,« konstaterer Jakob Illeborg.