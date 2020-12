Timeglasset er ved at rinde ud for de igangværende Brexit-forhandlinger – og lige nu står én ting klart:

»Der er absolut forvirring. Og der er forvirring på et højt plan,« siger Jakob Illeborg, B. T.s internationale korrespondent.

Han befinder sig lige nu i London for at følge de afgørende timer af drøftelserne mellem Storbritannien og EU for B.T. Mandag morgen fylder især ét tema i medierne.

For søndag aften blev det meldt ud, at der var et afgørende gennembrud i forhandlingerne på fiskerifronten, men bare nu et halv døgn senere er der sået tvivl om, hvad der er op og ned i den sag.

»Her til morgen skændes man på begge sider om, hvad der er sket. Briterne nægter eksempelvis, at der er et gennembrud, mens mange analytikere og dele af britisk presse fastholder, at det er tilfældet. Man kan altså fastslå: Måske er der et gennembrud,« siger Jakob Illeborg.

Fiskeriområdet har længe stået som en stor og afgørende knast i forhandlingerne mellem Storbritannien og EU, selv om det tilsyneladende er et lille område. Men det er, fordi de britiske farvande er de mest lukrative i EU i forhold til fiskeri. Mange europæiske fiskere – også danske – kaster deres net ud i eksempelvis Den engelske kanal, og det politiske slagsmål handler ikke bare om, hvem der efter Brexit må fiske dér. Der skal også findes svar til 'hvor meget' og 'hvor længe'.

En eventuel aftale på fiskerifronten kan samtidig også blive et pejlemærke for andre brancher i de fremtidige handelsaftaler mellem EU og Storbritannien. Og der er derfor også taktik fra begge parter.

»I hele denne opløbsfase, i de sidste hektiske timer vil der komme mange påstande og modpåstande. Der er meget teater i sådan et slutspil her, og den forvirring, der hersker lige nu, vil nok blive større, indtil vi når målstregen og ser, hvad beslutningen bliver,« siger Jakob Illeborg.

For kommer der en aftale mellem parterne? Eller ender det med en såkaldt no-deal, når Storbritannien træder helt ud af EU efter nytår?

Ja, det er spørgsmålet. Stadigvæk.

»EUs chefforhandler Michel Barnier har lige været ude med en nedslående melding: Han synes ikke, at det går hurtigt nok. Han synes ikke, at det går den rigtige vej. Lige nu står vi stadig i en situation, hvor en aftale er mulig, men det en no-deal bestemt også. Og der er utroligt lidt tid tilbage efterhånden,« vurderer Jakob Illeborg:

»EU og Storbritannien er på dette tidspunkt længere fra hinanden på helt afgørende punkter, end man havde håbet. De fleste havde håbet på, at man ville være tættere på en egentlig aftale, end man er. Og faktisk giver bookmakerne nu lavere odds på en no-deal end for bare nogle dage siden.«

B. T.s internationale korrespondent forudser, at det bliver i Storbritannien, at den endelige beslutning bliver truffet.

»I løbet af det næste døgn eller måske lidt mere skal Boris Johnson beslutte sig, for det bliver formentlig ham, der kommer til at tage beslutningen. Det bliver ham, der i sidste øjeblik vil sige, at 'det her kan vi ikke være med', hvis Storbritannien ender med at sige nej,« siger Jakob Illeborg.