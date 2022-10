Lyt til artiklen

Jeremy Hunt er de facto-premierminister i Storbritannien, og Liz Truss er fuldstændig ydmyget.

Med mandagens udmelding fra Jeremy Hunt har den konservative regering i Storbritannien rullet stort set samtlige tiltag fra Liz Truss' valgkampagne tilbage.

Og dermed fuldbyrder Jeremy Hunt, som er den femte finansminister inden for de seneste godt to et halvt år, ydmygelsen af sin chef.

Det mener B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg oven på mandagens meddelelse fra den britiske regering.

»Det er en ultimativ ydmygelse af Liz Truss. Ingen tvivl,« slår Jakob Illeborg fast.

»Alt hvad hun kom med i sin kampagne – alt – er væk. Selv den energiplan, som hun hånede oppositionen for, at de helt sikkert ville rulle tilbage, er nu rullet tilbage. Af hendes egen regering efter et par uger,« siger Jakob Illeborg.

»Det er nu helt tydeligt, at Jeremy Hunt er de facto-premierminister i Storbritannien,« konstaterer han.

Jakob Illeborg er overbevist om, at Liz Truss' dage som premierminister er talte.

»Siden Brexit i 2016 har britisk politik og de konservative været hat og briller og Gøg og Gokke. Og det fortsætter jo tilsyneladende. Udefra set er det måske morsomt at følge, men det er altså møgfarligt for den britiske økonomi, det der foregår,« advarer han.

»De store investorer vil gerne have sikkerhed for, hvad der kommer til at foregå. Men ingen ved jo, hvad der sker i morgen eller om en time. Og så flygter de,« siger Jakob Illeborg.

Han påpeger, at selv politiske kommentatorer i de konservative medier nu åbent stiller spørgsmålstegn ved, om Brexit egentlig var en god idé.

Alligevel tror han ikke, at en ansøgning om at komme tilbage i folden ligger ligefor.

»Nej, Labour ligger lige nu for godt i svinget til, at Keir Starmer vil risikere at gå ind i en så giftig debat op til et valg, som kan komme meget snart,« siger Jakob Illeborg.

»Men senere vil der komme en dag, måske før vi tror det, hvor man vil tænke mere alvorligt på, om man skal forsøge en kovending på selve Brexit,« vurderer han.

Liz Truss overtog efter Boris Johnson som leder af de konservative og som premierminister 6. september.