Vi kommer formentlig ikke til at høre dem sige det offentligt.

Men man skal ikke være i tvivl om, at man i korridorerne i NATO og i toppen af svensk politik ærgrer sig gule og grønne over, at Recep Tayyip Erdogan søndag sikrede sig yderligere fem år i spidsen for Tyrkiet.

Det konstaterer B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg oven på Tyrkiets anden valgrunde søndag.

»De siger det ikke offentligt, men det vil uden tvivl være årsag til stor irritation i Sverige, men også hos NATO. Nu kan man ikke bare uden videre komme længere med det, der for alle andre synes at være en helt naturlig udvikling: Nemlig at Sverige tilslutter sig alliancen,« siger Jakob Illeborg.

»Tyrkiet er en stor spiller, både regionalt og internationalt. Så at sige, at han er en sten i skoen, vil være en underdrivelse,« understreger Jakob Illeborg, som selv var i Tyrkiet i forbindelse med første valgrunde for to uger siden.

I Sverige er de muligvis ikke tilfredse, men Erdogans støtter fejrer den siddende præsidents valgsejr i gaderne. Foto: UMIT TURHAN COSKUN Vis mere I Sverige er de muligvis ikke tilfredse, men Erdogans støtter fejrer den siddende præsidents valgsejr i gaderne. Foto: UMIT TURHAN COSKUN

Han konstaterer i samme åndedrag, at vi af gode grunde endnu ikke ved, hvad Erdogan har tænkt sig at bruge magten til internationalt set.

»Men man kan godt forestille sig, at han vil fortsætte med at være komplet uforudsigelig,« forklarer Jakob Illeborg.

»Det ene øjeblik er han en stærk samarbejdspartner med Vesten og resten af NATO. Og i det næste er der nærmest ingen grænser for, hvor gode venner han er med Vladimir Putin,« siger Jakob Illeborg.

»Han spiller konstant på to heste,« tilføjer Jakob Illeborg.

Journalist Jakob Illeborg i Kaya, Burkina Faso, torsdag den 28. oktober 2021.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Journalist Jakob Illeborg i Kaya, Burkina Faso, torsdag den 28. oktober 2021.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Tidligere i år forsøgte Recep Tayyip Erdogan at bruge uroligheder i Sverige omkring Rasmus Paludans koranafbrændinger i en konflikt, hvor Tyrkiet blokerede svensk NATO-medlemskab og samtidig forsøgte at få svenskerne til at udlevere kurdere til retsforfølgelse i Tyrkiet. Og straffe den dansk-svenske provokatør.

»Nu får vi så at se, om al den ballade, der blev skabt, var valgflæsk designet til at skaffe stemmer. Eller om han rent faktisk har tænkt sig at fortsætte den samme linje,« konstaterer Jakob Illeborg.