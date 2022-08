Lyt til artiklen

End ikke en optagelse af kontroversiel kritik af briterne ser ud til at kunne skade Liz Truss i kampen om at blive Storbritanniens næste premierminister.

Kampvalget om at blive den næste konservative leder – og dermed premierminister i Storbritannien – er godt i gang.

200.000 medlemmer af De Konservative skal vælge mellem to højtstående medlemmer af den afgående Boris Johnsons regering.

De to er den tidligere finansminister Rishi Sunak og udenrigsminister Liz Truss, og selv om valghandlingen fortsætter i de kommende dage, tegner der sig et billede af et valg, som nærmest allerede er afgjort.

Til Liz Truss' fordel.

I hvert fald hvis man skal stole på de engelske bookmakere, som tilbyder væddemål om udfaldet.

Tilhængere af Rishi Sunak har formentlig imidlertid håbet, at opbakningen til Liz Truss kunne vakle oven på afsløringen af en lydoptagelse af udenrigsministeren fra 2019, hvori Liz Truss i klare vendinger kritiserer briternes arbejdsmoral.

I lydklippet siger Liz Truss blandt andet, at britiske arbejderes »tankegang og indstilling« er delvis skyld i Storbritanniens relativt dårlige produktivitet.

»Det handler i bund og grund om arbejdskultur,« siger hun i optagelsen, som avisen The Guardian er i besiddelse af. Og hun tilføjer desuden, at britiske arbejdere er nødt til »at knokle« hårdere.

Men de forhåbninger kan Rishi Sunak og hans supportere godt opgive. Det mener B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, som har bopæl i London.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T.

»De 200.000, som skal stemme om posten, er generelt set ældre mennesker, som mener, at alle landets problemer skyldes de yngre generationer, de dovne, den uuddannede arbejderklasse, Labour-vælgerne, som suger på patten af samfundet og ikke bidrager nok,« siger Jakob Illeborg således.

»Jeg har været til adskillige konservative vælgermøder, og de mennesker føler sig overhovedet ikke ramt af Liz Truss' kritik af den britiske arbejdsmoral.«

»Nej, de er formentlig i høj grad enige i, at den er helt gal, og at det er alle andres skyld,« konstaterer han.

Jakob Illeborg kan ikke få øje på, hvad der skal gøre, at Liz Truss' favoritposition kan blive truet i de afsluttende dage af en beskidt valgkamp.

»Rishi Sunaks tilhængere vil fortsætte med at prikke til hende og finde noget, hvor hun kan fremstå decideret usympatisk. De vil gøre nye forsøg,« forventer han.

Når det kommer til det kommende parlamentsvalg, som skal afholdes senest i januar 2025, kommer Liz Truss til at stå over for en større udfordring.

»Det er ikke unfair at sige, at ingen af de to kandidater har tilnærmelsesvis den samme appeal i den brede befolkning som Boris Johnson. Og ingen af dem kommer heller i nærheden af Margaret Thatcher,« vurderer Jakob Illeborg.

»Som jeg ser det, er De Konservative ikke nødvendigvis favorit i et kommende valg. Vi kan godt se ind i et decideret kollaps,« mener han.

»Problemerne i det britiske samfund er enorme. En tårnhøj inflation på over ti procent og bøvl med at gennemføre Brexit har i den grad ramt manden på gaden. Og regeringen er meget langt fra at have indfriet stribevis af valgløfter til især de områder af landet, som man senest snuppede fra Labour,« pointerer Jakob Illeborg.

Vinderen af kampvalget om positionen som leder for De Konservative og dermed også premierministerposten offentliggøres 5. september.