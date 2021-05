Verdens øjne hviler lige nu på en menneskejagt i Belgien, hvor det frygtes, at Jurgen Conings, en højreekstremistisk soldat, vil slå uskyldige mennesker ihjel.

Men menneskejagten kunne og burde have været undgået, skriver belgiske Radio1.

For på trods af en status højt i hierarkiet i det belgiske forsvar, så har Jurgen Conings højreorienterede synspunkter gentagne gange sat ham under lup.

Den 46-årige har en militær baggrund, der strækker sig tilbage til udstationeringer under borgerkrigen i Jugoslavien 1990erne. I de senere år har han også været udstationeret ved brandpunkter i Libanon, Irak og Afghanistan. Han blev med tiden anerkendt for sin våbenhåndtering, og var derfor også en af få, der blev udstyret med en sniper.

Militære køretøjer er sat ind ved Nationalparken Hoge Kempen. Foto: JAMES ARTHUR GEKIERE Vis mere Militære køretøjer er sat ind ved Nationalparken Hoge Kempen. Foto: JAMES ARTHUR GEKIERE

Med årene klatrede han op i hierarkiet og fik sig en velansat post i den militære politiafdeling (MIL POL). En post, der gav ham bemyndigelse til at holde opsyn med andre soldater i barakker.

Herudover var Conings i besiddelse af en sikkerhedsgodkendelse. En godkendelse, der kun udstedes efter nøje overvejelser til et fåtal af personer, idet det giver adgang til tophemmelige informationer. Med andre ord, var det en stor tillidserklæring til Conings, og han besad et stort ansvar.

Men så begyndte det at vakle.

For med årene viste Conings sit sande jeg. Han sympatiserede med højreekstremister, og det var her, at alarmklokkerne begyndte at ringe.

Jurgen Conings. Foto: HANDOUT Vis mere Jurgen Conings. Foto: HANDOUT

Han blev sat i forbindelse med Knights of Flanders, en højreekstremistisk gruppering, og det førte i første omgang til en sigtelse.

Men sigtelsen faldt til jorden.

Conings blev sanktioneret og mistede sin status i den militære politiafdeling, men i 2020 blev han forflyttet til afdelingen i Leopoldsburg.

I mellemtiden placerede OCAD, belgisk analysecenter for terror, ham på en liste over potentielle voldelige ekstremister, mens den belgiske sikkerhedstjeneste ADIV også var blevet bekendte med den potentielle trussel.

Men til trods for det blev han alligevel skydeinstruktør i afdelingen i Leopoldsburg, mens han også fik overdraget nøglerne til ammunitions- og våbenlageret. Et lager, der gav ham fri adgang til maskinpistoler, bazookaer og missilkastere.

Militæret leder fortsat efter Jurgen Conings. Foto: JAMES ARTHUR GEKIERE Vis mere Militæret leder fortsat efter Jurgen Conings. Foto: JAMES ARTHUR GEKIERE

I vinter udløb hans sikkerhedsgodkendelse så. En sikkerhedsgodkendelse, som han aldrig fik fornyet, men det gjorde hverken til eller fra i forhold til tjansen i Leopoldsburg.

»Det er lidt som at gøre en person, der har et alkoholmisbrug, til en bartender. Hvordan fanden kan det ske?« fortæller en betjent til Radio1.

Conings stod dog ikke alene med ansvaret for våbenlageret, idet han arbejdede tæt sammen med en anden. En person, der ligeså havde tråde til det ekstremistiske miljø, men som også fortsatte i sit virke i det belgiske forsvar.

Ydermere eksisterer en række procedurer, der skal sørge for sikkerheden af arsenalet af våben og ammunition. Et af de vigtigste værktøjer er overvågningskameraer, som benyttes til at overvåge lageret i døgndrift.

Men det viser sig nu, at overvågningsudstyret ikke virkede optimalt, og at materialet derfor ikke er blevet gemt. En sikkerhedsbrist, som Conings udnyttede.

Nu jages han på tredje dag af det belgiske militær. 350 politibetjente og soldater er sat ind, og de gennemsøger nu en nationalpark, hvor en efterladt firhjulstrækker er fundet.

Køretøjet indeholdt fire antitank raketvåben og ammunition. Men det frygtes, at han er i besiddelse af andre skarpladte våben, og at han har i sinde at angribe individer eller institutioner.

Der blev affyret flere skud onsdag aften, men om de ramte nogen, er der ingen meldinger om.

Jurgen Conings er under coronaepidemien kommet med flere alvorlige trusler mod virologen Marc Van Ranst, der leder de belgiske sundhedsmyndigheders coronastrategi. Han og familien er nu bragt i sikkerhed.

Ifølge myndighederne udgør Conings det højeste trusselsniveau på en skala på fire trin, da han ifølge anklagemyndigheden har efterladt et brev, der indeholder 'bekymrende elementer', heriblandt trusler. Her lyder det blandt andet, at han:

'Ikke længere kan leve i et samfund, hvor politikere og virologer har taget alt fra os'.